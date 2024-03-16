Anadolu Efes, LDLC ASVEL'e deplasmanda yenildi

Spor

Salon: LDLC Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Sasa Pukl (Slovenya), Seffi Shemmesh (İsrail)

LDLC ASVEL: Yaacov 4, Jackson 5, Thomas 20, Lighty 5, Fall 10, Lee 6, Luwawu-Cabarrot 21, de Colo 5, Ndiaye 8, Kahudi

Anadolu Efes: Larkin 14, Clyburn 16, Hollatz, Ercan Osmani 2, Pleiss 5, Oturu 2, Thompson 15, Willis 3, Beaubois 9, Jones 14, Bryant

1. Periyot: 19-16

Devre: 46-39

3. Periyot: 65-52

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'e 84-80 yenildi.

Villeurbanne şehrinde yapılan mücadeleyi ev sahibi ekip baştan sona üstün götürdü. Düşük tempoda ve hücum yüzdesiyle mücadele eden Anadolu Efes, dördüncü çeyreğin başında 18 sayı (70-52) geri düştü. Oyuna hükmetmemesine rağmen rakibinin savunmadaki hatalarını iyi değerlendiren lacivert-beyazlılar, bitime 1 dakika 45 saniye kala farkı 4 sayıya (79-75) indirdi. Anadolu Efes, kurduğu baskıyla bitime 28 saniye kala farkı 1'e indirdi: 81-80.

Maçı bırakmayan ASVEL, Lee'nin 3 sayılık basketiyle bitime 4 saniye kalan skoru 84-80 yaptı. Kalan kısa sürede istediği hücumu yapamayan Anadolu Efes, sahadan yenik ayrıldı.

Lacivert-beyazlı ekip, play-in yolunda doğrudan rakipleri Valencia Basket, Partizan ve EA7 Emporio Armani'nin kaybettiği haftada fırsat tepti.

THY Avrupa Ligi'nde 18 takım arasında 17. sırada yer alan ve hiçbir iddiası bulunmayan LDLC ASVEL'e mağlup olan Anadolu Efes, 12 galibiyette kaldı.

Fransız ekibi ise 7. galibiyetini aldı.