Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in düğününe Icardi damgası! Herkes aynı paylaşımı yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in düğününe Icardi damgası! Herkes aynı paylaşımı yapıyor

22.06.2023 10:39

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes oyuncusu Buğrahan Tuncer, ünlü oyuncu Eda Ece ile evlendi. Düğünde çift, Mauro Icardi'nin gol sevincinde yaptığı gibi ellerine kulaklarına götürerek Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısını söyledi. Sosyal medyada görüntüleri izleyen taraftarlar, "Büyük Icardi" yorumunda bulundu.

Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes'te forma giyen Buğrahan Tuncer, ünlü oyuncu Eda Ece ile dünyaevine girdi. İkili düğünde Icardi'den esinlenerek "Aşkın Olayım" şarkısını söylerken, o anlar renkli görüntülere sahne oldu.

ICARDI'YE NAZİRE YAPTILAR

Geçen sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla sarı-kırmızılılara şampiyonluğu getiren isimlerin başında gelen Mauro Icardi, Simge Sağın'ın seslendirdiği "Aşkın Olayım" şarkısıyla özdeşleşmişti. Buğrahan Tuncer ile Eda Ece çifti de düğünlerinde bu şarkıyı söylemeden geçmedi.

ARJANTİNLİ GOLCÜNÜN SEVİNCİNİ YAPTILAR

İkili şarkıyı söylerken tıpkı Icardi'nin gol sevincinde olduğu gibi ellerine kulaklarına götürdü. O anlar özellikle Galatasaray taraftarından büyük beğeni aldı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları:

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in düğününe Icardi damgası! Herkes aynı yorumu yapıyor
Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in düğününe Icardi damgası! Herkes aynı yorumu yapıyor
Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in düğününe Icardi damgası! Herkes aynı yorumu yapıyor
YORUMLAR
500
Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in düğününe Nesrin Cavadzade'nin iddialı elbisesi damga vurdu Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in düğününe Nesrin Cavadzade'nin iddialı elbisesi damga vurdu

Buğrahan Tuncer, Eda Ece, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in düğününe Icardi damgası! Herkes aynı paylaşımı yapıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:00 Fitch Ratings: Merkez Bankası'nın faiz artırımı bekleniyor
10:56 Merkez'in faiz kararına saatler kala Fitch, Türkiye raporunu yayımladı
10:57 Çin'de çekilen görüntüde uyurken tablet tutan çocuk endişe yarattı
10:53 Uyku sırasında ağlayarak elinde tablet varmış gibi ekranı kaydırma hareketi yapan çocuk endişe yarattı
10:54 Barış Arduç, kızı Jan Asya'nın kimine benzediği sorusuna romantik cevap verdi
10:53 4 kişiyi öldürüp cesetlerini parçalayan cani, ifadesinde pişman olmadığını söyledi
10:49 Barış Arduç "Bebeğiniz kime benziyor?" sorusunu duyunca aşka geldi: Karıma aşığım, ona benzemesi müthiş
10:48 4 kişiyi öldürüp cesetlerini parçalayan caninin ifadesi de kan dondurdu: Pişman değilim
10:51 Altın düşüşle başladı
10:48 Altının gram fiyatı 1.460 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2023 11:15:10. #1.13#
SON DAKİKA: Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in düğününe Icardi damgası! Herkes aynı paylaşımı yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement