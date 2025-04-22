Anadolu Efes, Panathinaikos'a Mağlup

Salon: OAKA
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Mehdi Difallah (Fransa), Arturas Sukys (Litvanya)
Panathinaikos: Cedi Osman 11, Grant 3, Nunn 15, Hernangomez 20, Ömer Yurtseven 14, Kalaitzakis 2, Brown 5, Sloukas 13, Gabriel 2, Mitoglou 2
Anadolu Efes: Larkin 17, Bryant 14, Thompson 8, Poirier 17, Ercan Osmani, Nwora 3, Smits 3, Dozier 8, Oturu 2, Willis 11
1. Periyot: 21-18
Devre: 40-48
3. Periyot: 64-72
THY Avrupa Ligi play-off etabı ilk maçında Anadolu Efes, Yunanistan ekibi Panathinaikos'a 87-83 mağlup oldu.
Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, seride 1-0 öne geçti.
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