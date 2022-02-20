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Anadolu Efes şampiyonluk kupasını aldı - Son Dakika

Anadolu Efes şampiyonluk kupasını aldı

20.02.2022 19:39
Anadolu Efes şampiyonluk kupasını aldı

Bitci Türkiye Kupası final müsabakasında Fenerbahçe Beko'yu 86-72 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes, kupasını törenle aldı.

Bitci Türkiye Kupası final müsabakasında Fenerbahçe Beko'yu 86-72 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes, kupasını törenle aldı.

Karşılaşmanın ardından TOFAŞ Spor Salonu'nda kupa seremonisi düzenlendi. Törende, şampiyonluk kupası ve madalyaları Anadolu Efes'e Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Gökhan Dinçer ve Mustafa Sarımermer verdi.

Kupa mücadelesinde final oynama başarısı gösteren Fenerbahçe Beko'ya ise ikincilik madalyalarını TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Haluk San ve Resul Kerse takdim etti. İkincilik şiltini ise TBF Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Argüden ve Bursa İl Vali Yardımcısı Serdar Cevheroğlu sundu.

Final maçının en değerli oyuncusu Anadolu Efesli Pleiss seçildi. Pleiss'e ödülünü, TBF Başkan Vekili Ömer Onan verdi.

Anadolu Efes şampiyonluk kupasını aldı
Anadolu Efes şampiyonluk kupasını aldı
Anadolu Efes şampiyonluk kupasını aldı
Anadolu Efes şampiyonluk kupasını aldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Efes şampiyonluk kupasını aldı - Son Dakika Spor


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