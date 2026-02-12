Anadolu Efes, Virtus Bologna'yı Mağlup Etti - Son Dakika
Anadolu Efes, Virtus Bologna'yı Mağlup Etti

12.02.2026 23:16
Anadolu Efes, Virtus Bologna'yı 91-60 yenerek iyi savunma ve hücum performansı sergiledi.

Basketbol Avrupa Ligi'nin 28. haftasında konuk ettiği İtalya ekibi Virtus Bologna'yı 91-60 mağlup eden Anadolu Efes'in başantrenörü Pablo Laso, karşılaşmada takım olarak çok iyi savunma yaptıklarını belirtti.

Pablo Laso, müsabakanın ardından Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı takımı kutlayan Laso, "Bence iyi oynadık. Defansta iyi iş çıkardık. Rakibi düşük bir skorda tuttuk. Son derece skorer oyunculara sahip bir takımdan bahsediyoruz. Onları durdurmayı başardık. Topu iyi paylaştık. Oyuncular için iyi boşluklar bulduk. Savunmadaki direncimizin ödülünü hücumda aldık. Cole Swider da dış atışlardan çok iyi isabetler buldu. Bazı oyuncular iyileşiyor. Bu durum önümüzdeki maçlar için bize kadro derinliği sağlayacak." ifadelerini kullandı.

İspanyol başantrenör, takıma katıldığında ilk olarak sporcuları kazanmayı amaçladığını aktararak, şunları söyledi:

"Ben bir doktor değilim. Ben bir basketbol antrenörüyüm. Bizim için geçtiğimiz birkaç ay zorlu geçti. Oyuncuların takıma yeniden katılıyor olması benim için önemliydi. Oyuncuları kaybetmek üzerine plan kurmamıştım. Takımı sadece giren veya girmeyen şutlarla değerlendirmek yanlış olur. Benim için en zorlu durum, doğru şeyleri yapmak için onları ikna etmekti. Oyuncu bazında bakacak olursak Nick Weiler-Babb, benim gördüğüm en iyi performansı sergiledi. Baktığınızda 7'de 0 yaptı. Peki Carsen Edwards'ı kim durdurdu? Benim için takım bu demek. Takım için önemli olanı yapabilmek demek. Bu yüzden geliştiğimizi görüyoruz." diye konuştu."

Virtus Bologna cephesi

Virtus Bologna Başantrenörü Dusko Ivanovic ise Anadolu Efes'in ikinci yarıda çok iyi oynadığını belirterek, "Anadolu Efes'i tebrik ederim. İlk yarıda oyunun içindeydik ama ikinci yarıda oyuna girmekte zorlandık. Enerji olmadan ve savunma yapmadan maça ortak olmak zor oluyor." dedi.

Ivanovic, Anadolu Efes'in Virtus Bologna oyuncusu Carsen Edwards'a karşı iyi savunma yaptığını aktararak, "Biz, topu paylaşamadık. Bazen hücumda eksik yakalandık. Defansta kötüydük. Geçiş oyunundan çok sayı yedik. İyi bir şey yoktu. Biraz yavaş oynadık. Her şey iyi bir savunmayla başlıyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

