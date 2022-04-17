Anadolu Rangers adım adım finale yaklaşıyor - Son Dakika
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Anadolu Rangers adım adım finale yaklaşıyor

17.04.2022 14:43
Anadolu Rangers adım adım finale yaklaşıyor

Anadolu Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı Anadolu Rangers, Ünilig Korumalı Futbol Süper Lig Çeyrek Finali'nde Bilgi Hunters'ı 24-17'lik skorla yenerek yarı finale çıktı.

Anadolu Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı Anadolu Rangers, Ünilig Korumalı Futbol Süper Lig Çeyrek Finali'nde Bilgi Hunters'ı 24-17'lik skorla yenerek yarı finale çıktı.

Anadolu Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı Anadolu Rangers, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) bünyesinde gerçekleştirilen Ünilig Korumalı Futbol Süper Lig Çeyrek Finali'nde, Bilgi Üniversitesi takımı Bilgi Hunters'ı konuk etti. Muttalip Spor Kompleksi'nde gerçekleşen müsabakada Anadolu Rangers, Bilgi Hunters'ı 24-17'lik skorla yenerek yarı finale çıktı.

Yarı final rakibi ODTÜ Falcons

Kendi grubundan namağlup çıkan Anadolu Rangers, çeyrek finalde Bilgi Hunters'ı geçerek finale bir adım daha yaklaştı. Çeyrek final sonuçlarına göre Anadolu Rangers'ın rakibi ise Sakarya Tatankaları takımını 33-0'lık skorla geçen ODTÜ Falcons takımı oldu. Anadolu Rangers, 24 Nisan Pazar günü deplasmanda ODTÜ Falcons ile karşı karşıya gelecek. Ünilig Korumalı Futbol Süper Ligi 22 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek finalle sona erecek. - ESKİŞEHİR

Anadolu Rangers adım adım finale yaklaşıyor

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Anadolu Üniversitesi, Spor Toto Süper Lig, Rangers, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Anadolu Rangers adım adım finale yaklaşıyor - Son Dakika


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