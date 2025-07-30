Anadolu Üniversitesi Oryantiring\'de Başarı

Anadolu Üniversitesi Oryantiring Takımı, Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından düzenlenen 2025 Avrupa Üniversitelerarası Oryantiring Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı.

Polonya'da gerçekleştirilen şampiyonada Anadolu Üniversitesi'ni temsil eden Elif Gökçe Avcı, iki ayrı kategoride gösterdiği performansla dikkat çekti. Şampiyonanın kısa mesafe yarışında 4'üncülük elde eden Avcı, orta mesafe parkurunda ise 5'inci sırada yer aldı. Avcı, bu derecelerle yalnızca Anadolu Üniversitesi'ni değil, aynı zamanda Türkiye'yi de başarıyla temsil etti. Elde ettiği sonuçlar, Türkiye'den şampiyonaya katılan üniversiteler arasında en yüksek derece olarak kayıtlara geçti. Uluslararası düzeydeki bu sonuçlarla Anadolu Üniversitesi'ni en iyi şekilde temsil eden Elif Gökçe Avcı, hem bireysel performansı hem de ülke adına elde ettiği başarıyla büyük bir gurur yaşattı.

Anadolu Üniversitesi, uluslararası organizasyonlarda yer almaya ve sporcu öğrencilerini desteklemeye devam ederken, Elif Gökçe Avcı'nın elde ettiği dereceler, üniversitenin spor alanındaki yükselen grafiğini bir kez daha ortaya koydu. Öte yandan, Anadolu Üniversitesi'nden farklı branşlarda sporcu öğrenciler, Avrupa Üniversite Sporları Birliği'nin 2025 yılı etkinlik takvimi kapsamında düzenlenen diğer yarışmalarda da mücadele etmeye devam ediyor. - ESKİŞEHİR