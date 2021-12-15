Üye Girişi
anarya yeni golcüsünü Barcelona'dan getiriyor - Son Dakika

anarya yeni golcüsünü Barcelona'dan getiriyor

15.12.2021 22:57

Fenerbahçe aradığı golcüyü Barcelona'da buldu. Sarı-lacivertliler, Katalan deviyle yolları ayırmaya hazırlanan Luuk de Jong'a satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe gol yollarında yaşadığı problemi çözmek için harekete geçti. Sarı-lacivertliler Barcelona'nın takımda düşünmediği Hollandalı golcü Luuk de Jong için devreye girdi.

BARCELONA FORMASIYLA 11 MAÇTA 1 GOL ATTI

Mundo Deportivo'nun haberine göre, sarı-lacivertliler teknik direktör Xavi'nin istediği katkıyı veremeyen Hollandalı futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yapacak. Haberde 31 yaşındaki golcünün ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılmaya sıcak baktığı belirtilirken, kulübün futbolcunun maaş taleplerini karşılayabilecek durumda olduğu yazıldı. 31 yaşındaki futbolcu 2019 yazında PSV Eindhoven'dan Sevilla'ya 12.5 milyon euroya transfer olmuştu. Luuk de Jong geçen sezon Sevilla formasıyla çıktığı 47 maçta 9 gol kaydetti. Hollandalı bu sezon Barça ile 11 maçta 1 gol üretti.

anarya yeni golcüsünü Barcelona'dan getiriyor

Mundo Deportivo, Sevilla FC, Fenerbahçe, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor anarya yeni golcüsünü Barcelona'dan getiriyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
22:57 anarya yeni golcüsünü Barcelona'dan getiriyor
22:29 Son Dakika! ABD Merkez Bankası, politika faizini sabit bıraktı
22:08 Galatasaraylı futbolcular en iyi 11'e damga vurdu
21:53 Yabancı uyruklu kadın, otel odasında kanlar içinde ölü bulundu
21:52 Sahte içki faciasında ölü sayısı 22'ye yükseldi
21:30 İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'dan kafa karıştıran paylaşım
21:29 Burak Elmas'la tartışan yöneticiler toplu halde istifa ediyor
21:07 Son Dakika! Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama: Hatırlatma dozu süresi 3 aya indirildi
20:58 Son Dakika: Türkiye'den Ermenistan'la normalleşme adımı! Atanan özel temsilci bir hayli tanıdık
20:58 Barcelona'nın Türk yıldızından sansasyon çok konuşulan muhteşem gol
Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkışına yanıt: Erken olduğu kanaatindeyim Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkışına yanıt: Erken olduğu kanaatindeyim         
22:47
Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi         
19:22
3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü         
16:59
Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak         
15:52
Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu         
15:28
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız         
14:28
Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi         
13:56
Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia         
12:35
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 23:03:18. #1.13#
SON DAKİKA: anarya yeni golcüsünü Barcelona'dan getiriyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement