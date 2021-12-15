anarya yeni golcüsünü Barcelona'dan getiriyor

Fenerbahçe gol yollarında yaşadığı problemi çözmek için harekete geçti. Sarı-lacivertliler Barcelona'nın takımda düşünmediği Hollandalı golcü Luuk de Jong için devreye girdi.

BARCELONA FORMASIYLA 11 MAÇTA 1 GOL ATTI

Mundo Deportivo'nun haberine göre, sarı-lacivertliler teknik direktör Xavi'nin istediği katkıyı veremeyen Hollandalı futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yapacak. Haberde 31 yaşındaki golcünün ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılmaya sıcak baktığı belirtilirken, kulübün futbolcunun maaş taleplerini karşılayabilecek durumda olduğu yazıldı. 31 yaşındaki futbolcu 2019 yazında PSV Eindhoven'dan Sevilla'ya 12.5 milyon euroya transfer olmuştu. Luuk de Jong geçen sezon Sevilla formasıyla çıktığı 47 maçta 9 gol kaydetti. Hollandalı bu sezon Barça ile 11 maçta 1 gol üretti.