Arda Güler için "Hazır değil" diyen Carlo Ancelotti: Barcelona maçında kadroda olmayacak - Son Dakika
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Arda Güler için "Hazır değil" diyen Carlo Ancelotti: Barcelona maçında kadroda olmayacak

29.07.2023 09:24

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, genç yetenek Arda Güler'in Barcelona ile oynanacak El Clasico'da kadroda olmayacağını söyledi. Ancelotti, Arda'nın daha yoğun antrenmanlar yapmaya başladığını ve diğer herkesin oynamaya müsait olduğunu, ancak Arda'nın Barcelona maçının kadrosunda olmayacağını söyledi. İspanyol medyası, Arda'nın Barcelona maçında riske edilmeyip Juventus maçına yetiştirilmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Real Madrid'in hocası Ancelotti, genç yetenek Arda Güler'in Barcelona ile oynanacak hazırlık maçında kadroda olmayacağını açıkladı.

"ARDA HENÜZ HAZIR DEĞİL"

Maç öncesinde yapılan basın toplantısında konuşan deneyimli teknik adam, "Arda daha yoğun antrenmanlar yapmaya başladı. Geri kalan herkes oynamaya müsait. Arda Barcelona maçının kadrosunda olmayacak tek oyuncum" dedi.

JUVENTUS MAÇINA YETİŞECEK

Öte yandan İspanyol basını ise Arda Güler'in Barcelona maçında riske edilmeyip bir sonraki hazırlık maçı olan Juventus karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışıldığını haber yaptı.

MAÇ BU GECE

İspanyol devlerinin kozlarını paylaşacağı zorlu mücadele 29 Temmuz cumartesi'yi pazara bağlayan gece 00:00'da oynanacak.

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Carlo Ancelotti, Real Madrid, Arda Güler, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler için 'Hazır değil' diyen Carlo Ancelotti: Barcelona maçında kadroda olmayacak - Son Dakika


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