Ancelotti'nin Arda Güler'e neden forma vermeyeceğinin nedeni ortaya çıktı - Son Dakika
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Ancelotti'nin Arda Güler'e neden forma vermeyeceğinin nedeni ortaya çıktı

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, Celta Vigo maçında Arda Güler'e hiç süre vermemesi İspanyol basınında geniş yer buldu. İtalyan hocanın, Celta Vigo karşılaşmasında sakatlıktan yeni dönen Ceballos'u tercih ederek Arda Güler'e bir darbe daha vurduğu belirtildi. Arda Güler'in gol ya da asist katkısı sağlayamaması ve defansif eksikliğinin forma şansı bulamamasında etkili olduğu iddia edildi.

22.10.2024 17:11
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İspanyo devi Real Madrid'de Arda Güler ile Carlo Ancelotti arasındaki gerginlik devam ediyor. İspanyol basınına göre Tecrübeli teknik adam Arda Güler'i gözden çıkardığının nedeni de belli oldu.

NEDENİ BELLİ OLDU

Ancelotti'nin sakatlıktan yeni dönen bir futbolcunun yerine bile Arda Güler'i tercih etmemesi güvensizlik olarak değerlendirildi. Arda Güler'in gol ya da asist katkısı sağlayamaması ve defansif eksikliğinin şans bulamamasında etkili olduğu iddia edildi.

291 DAKİKA OYNADI

Arda bu sezon Real Madrid'de toplamda 10 maçta sadece 291 dakika süre aldı. La Liga'da 3 maça ilk 11 de başlayan Arda Güler 4 maça sonradan oyunda girdi. Şampiyonlar Ligi'nde 2 maça sonradan dahil olan Arda Güler Real Madridin oynadığı Uefa Süper Kupa maçında da sonradan oyuna dahil olmuştu.

Ancelotti\'nin Arda Güler\'e neden forma vermeyeceğinin nedeni ortaya çıktı

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Son Dakika Spor Ancelotti'nin Arda Güler'e neden forma vermeyeceğinin nedeni ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Yıldız görmek isteyen 17 yaşındaki Lamine Yamal'a baksın. İspanya milli takımının ve Barcelonanın banko oyuncusu.Skora direkt etki eden biri. Bizim spikerler maç anlatırken ardaya gelince bi serenat yapıyor. Türkiyenin muhteşem çocuğu, dünya yıldızı, medarı iftiharı. Bilmem ne. Abartmayı severiz. Futbolun beşiği ispanya otoriteleri nasıl yorumluyor onu esas alın. 34 9 Yanıtla
  • Cemil YALÇIN:
    bu zamanlar ardanın hayatın bir kırılma olacak ve bu tamamen kendi elinde. eğer hırs yapıp daha çok çalışırsa ve sakatlanmazsa bence gerçek anlamda real efsanesi olma adayı olur. ama çalışmazsa ve daha kolaya kaçarsa bu onun bitişinin başlangıcı olur 3 1 Yanıtla
  • Vedat null:
    demekki giecek o taraftar yer angelottiyi yer 1 1 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Arda ya Başakşehir yolu göründü demektir 1 0 Yanıtla
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