Andre Pirlo maçı izledi - Son Dakika
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Andre Pirlo maçı izledi

12.06.2022 21:51
Andre Pirlo maçı izledi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Finali'ni VavaCars Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Andre Pirlo da izledi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Finali'ni VavaCars Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Andre Pirlo da izledi.

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'ün anlaşma sağladığı teknik adam Pirlo, Kadın Futbol Süper Ligi Finali'nde Wulfz Fatih Karagümrük ile ALG Spor'un karşılaştığı maçı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda protokol tribününden seyretti. Pirlo'ya ilgi yoğu olurken, İtalyan teknik adam kendisiyle selfie çekilmek isteyenleri geri çevirmedi.


YORUMLAR
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Süper Lig'de dev imza! Andrea Pirlo resmen Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü oldu Süper Lig'de dev imza! Andrea Pirlo resmen Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü oldu Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi finali, ücretsiz biletle izlenebilecek Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi finali, ücretsiz biletle izlenebilecek
Kaynak: DHA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Fatih Karagümrük, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Andre Pirlo maçı izledi - Son Dakika

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