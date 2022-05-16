Ankara Büyükşehir Belediyespor, takım halinde dünya şampiyonu oldu - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyespor, takım halinde dünya şampiyonu oldu

16.05.2022 16:21
Ankara Büyükşehir Belediyespor, takım halinde dünya şampiyonu oldu

İstanbul'da, 12 Mayıs'ta başlayan 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası karşılaşmaları bugünkü maçlarla tamamlandı.

İstanbul'da, 12 Mayıs'ta başlayan 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası karşılaşmaları bugünkü maçlarla tamamlandı. Ankara Büyükşehir Belediyespor, takım halinde dünya şampiyonu oldu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan ve İstanbul Büyükçekmece'de TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 12 Mayıs'ta başlayıp bugün tamamlanan 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupasında şampiyonlar belli oldu.

Şampiyonaya kız ve erkek takımlarıyla katılan Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor'un 12 kişilik Kız Kick Boks Takımı, takım halinde şampiyon oldu.

Şampiyonaya, antrenörleri Ömer Tekçe yönetiminde, 16'sı erkek toplam 28 sporcu ile katılan BB Ankaraspor, takım halinde 9 altın, 10 gümüş ve 9 bronz madalya kazanarak, kadınlarda 1.'lik elde ederken, erkeklerde de dünya 3.'sü oldu.

Dünya Kupası'nda madalya alan tüm sporcular ile teknik heyeti kutlayan Kulüp Başkanı Cevdet Toptaş, "Bu yıl 7.'si düzenlenen ve Kulübü olarak 28 sporcuyla katıldığımız Turkish Open Kickboksing World Cup'ta toplamda 28 madalya ile önemli bir başarı elde ettik. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş, sporcularımızı ve teknik heyetimizi arayarak tebrik etmiş ve başarılar dilemiştir. Kendilerine maddi ve manevi desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Toptaş, Ankara Büyükşehir Belediyespor bünyesinde Türk sporuna, zeki, çevik ve ahlaklı genç sporcular kazandırmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyespor, takım halinde dünya şampiyonu oldu
Ankara Büyükşehir Belediyespor, takım halinde dünya şampiyonu oldu
Ankara Büyükşehir Belediyespor, takım halinde dünya şampiyonu oldu

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Büyükşehir Belediyespor, Kick Boks, Ankara, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ankara Büyükşehir Belediyespor, takım halinde dünya şampiyonu oldu - Son Dakika


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