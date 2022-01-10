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Ankara Keçiörengücü: 2-3 - Son Dakika

Ankara Keçiörengücü: 2-3

10.01.2022 21:55
Ankara Keçiörengücü: 2-3

STAT: Bornova Aziz KocaoğluHAKEMLER: Onur Özütoprak (xx), Serdar Diyadin (xx), Burak Cansız (xx)ALTINORDU: Ali Emre (x) - Furkan (x), Rahmi (x), Volkan (x), Ali Dere (xx), Metehan (xx), Muzaffer (x) (Dk. 77 Enis x), Hüsamettin (x), Recep (xx) (Dk. 54 Sami x), Kenan (x) (Dk.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Onur Özütoprak (xx), Serdar Diyadin (xx), Burak Cansız (xx)

ALTINORDU: Ali Emre (x) - Furkan (x), Rahmi (x), Volkan (x), Ali Dere (xx), Metehan (xx), Muzaffer (x) (Dk. 77 Enis x), Hüsamettin (x), Recep (xx) (Dk. 54 Sami x), Kenan (x) (Dk. 46 Feyttullah Emircan xx), Anıl (x) (Dk. 68 Yusuf Yalçın x)ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Boran (xx) - Ogün (xx), Mehmet (xxx), Fatih (xx), Muharrem (xxx), Ackah (xx), Nzeza (x) (Dk. 35 Ali Yavuz xxx), Olawoyin (xxx), Hamza (x) (Dk. 74 Ercan xx), Camara (x) (Dk. 52 İbrahim  xxx), Eze (xx)GOLLER: Dk. 27 Recep, Dk. 71 Feyttulah Emircan (Altınordu) - Dk. 48 Olawoyin, Dk. 76 İbrahim, Dk. 78 Ali Yavuz (Keçiörengücü)SARI KARTLAR: Hüsamettin (Altınordu) - Fatih (Keçiörengücü)

Spor Toto 1'inci Lig'de 20'nci haftanın kapanış mücadelesinde Altınordu evinde Ankara Keçiörengücü'ne 3-2 mağlup oldu. Başkent temsilcisi iki kez geriye düştüğü müsabakada sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu sonuçla 22 puana ulaşan Keçiörengücü averajla düşme hattından kurtulurken, 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Altınordu 22 puanda kalarak düşme hattına geriledi.

17'nci dakikada Altınordu atağında soldan Ali Dere'nin ortasında altı pasta Anıl'ın dokunduğu top üstten dışarı gitti.27'nci dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Ali Dere ceza sahasına ortaladı, Recep'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.31'inci dakikada konuk ekipten Olawoyin'in soldan pasında müsait pozisyondaki Hamza'nın şutunda top kaleyi bulmadı. İlk yarı Altınordu'nun 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.48'inci dakikada Başkent ekibi skora denge getirdi. Ceza sahasında Eze'nin vuruşunda Rahmi'den dönen topu Olawoyin tamamladı: 1-1.71'inci dakikada Altınordu bir kez daha öne geçti. Ali Dere'nin savunmanın arkasına gönderdiği topla soldan ceza sahasına giren Feyttullah Emircan yerden plase bir vuruşla kaleci Boran'ı avladı: 2-1.76'ncı dakikada Altınordu savunmasının uzaklaştıramadığı topla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan İbrahim'in şutunda Metehan'a çarpan top ağlara gitti: 2-2.78'inci dakikada soldan Olawoyin yerden kesti, arka direkte Ali Yavuz gelişine plase bir vuruşla takımını öne geçirdi: 2-3.82'nci dakikada sağdan Furkan'ın pasında kale önünde Enis vurdu, kaleci Boran mutlak golü önledi.

Ankara Keçiörengücü müsabakayı 3-2 kazandı.


- İzmir
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KEÇİÖRENGÜCÜ, Altınordu, Ali Dere, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ankara Keçiörengücü: 2-3 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ankara Keçiörengücü: 2-3 - Son Dakika
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