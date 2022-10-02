Ankara spor haberi: Ankara Keçiörengücü: 1-4 - Son Dakika
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Ankara spor haberi: Ankara Keçiörengücü: 1-4

02.10.2022 21:02
Ankara spor haberi: Ankara Keçiörengücü: 1-4

Ankara spor haberine göre STAT: Bornova Aziz KocaoğluHAKEMLER: Murat Erdoğan, Mehmet Kapluhan, Murat TemelALTINORDU: Ali Emre - Rahmi (Dk. 46 Furkan), Volkan, Erdi, Yusuf Can, Kubilay (Dk. 82 Muzaffer), Metehan (Dk. 46 Emre), Hasan Hüseyin, Emircan, Ali Dere (Dk. 72 Sami), Bertuğ (Dk.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Murat Erdoğan, Mehmet Kapluhan, Murat Temel

ALTINORDU: Ali Emre - Rahmi (Dk. 46 Furkan), Volkan, Erdi, Yusuf Can, Kubilay (Dk. 82 Muzaffer), Metehan (Dk. 46 Emre), Hasan Hüseyin, Emircan, Ali Dere (Dk. 72 Sami), Bertuğ (Dk. 46 Ahmet Dereli)ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin - Erhan, Aykut, Taha Batuhan, Muharrem, Mikail (Dk. 87 Haşim), Rashad Muhammed (Dk. 68 Babaei), Bekir, Bardhi (Dk. 87 Eze), Camara (Dk. 68 Mara), Hamza (Dk. 23 Melih)GOLLER: Dk. 7 Volkan (Altınordu) - Dk. 16 Hamza, Dk. 36 Mikail, Dk. 45 (P) Bekir, Dk. 56 Camara (Keçiörengücü)SARI KARTLAR: Rahmi (Altınordu) - Aykut, Bardhi (Keçiörengücü)

Spor Toto 1'inci Lig'de 7'nci hafta mücadelesinde Altınordu evinde 1-0 öne geçtiği maçta Ankara Keçiörengücü'ne 4-1 mağlup oldu. Bu sonuçla galibiyeti bulunmayan Altınordu 3 puanda kalıp düşme hattından kurtulamazken, 14 puana ulaşan Keçiörengücü maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

7'nci dakikada Altınordu golü buldu. Sağdan Ali Dere'nin kullandığı kornerde ceza sahası karıştı, altı pasta topa son dokunan Volkan oldu: 1-0.16'ncı dakikada konuk ekip skora denge getirdi. Erhan'ın savunmanın arkasına gönderdiği topla sağdan ceza sahasına giren Hamza, meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere gönderdi: 1-1.36'ncı dakikada Keçiörengücü öne geçti. Erhan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Mikail düzgün ve sert bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı: 1-2.44'üncü dakikada Altınordu ceza sahasında Camara, Rahmi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonu devam ettiren Hakem Murat Erdoğan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyerek penaltı noktasını gösterdi.45'inci dakikada penaltı vuruşunda Bekir, farkı 2'ye çıkardı: 1-3. İlk yarı bu skorla sona erdi.56'ncı dakikada Ankara ekibi kontratakla bir gol daha buldu. Sağdan Melih'in yerden pasında arka direkte Camara topu boş kaleye gönderdi: 1-4.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ankara Keçiörengücü maçı 4-1 kazandı.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Emre Hasan, Ali Dere, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankara spor haberi: Ankara Keçiörengücü: 1-4 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara spor haberi: Ankara Keçiörengücü: 1-4 - Son Dakika
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