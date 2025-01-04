Ankaragücü\'nde Süper Lig Hedefi

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden MKE Ankaragücü Ikon Menkul'ün başatrenörü Halil Üner, play-off'a kalmadan Süper Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini belirtti.

Tecrübeli başantrenör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin kendileri için güzel geçtiğini dile getirdi.

Oynadıkları 18 maçta 12 galibiyet alarak play-off hattında bulunduklarını belirten Üner, bu sene Süper Lig'e çıkmak için hedefli bir takım kurduklarını söyledi.

Eksik yönlerini geliştirmek istediklerini aktaran Üner, şunları kaydetti:

"Bu yıl, 2024'ten daha çok emek vereceğim. Kendi bazı özel işlerimden dolayı İstanbul'a gidip gelmem gerekiyordu. Artık bu durumu da azaltıp takımın başında Süper Lig'e çıkana kadar sezonu mücadeleyle geçireceğim. Çok iyi bir kadromuz var. Bu takımın iyi çalışıp, iyi antrenman yapması lazım. Antrenman konusunda biraz eksikliğimiz olduğunu düşünüyorum. Oyuncularımdan çok fazla şey istemeden önce benim de daha fazla emek vermem gerektiğini hissediyorum. 2024'te bu kadar emeği veremediğimi düşünüyorum. Yani ilk önce ben kendi önümü temizliyorum. Ondan sonra oyunculara, idari kadroya ve teknik kadroya bakacağız. Ligi, play-off'a kalmadan birinci sırada bitirmek istiyoruz. Onun için kendi sahamızda oynayacağımız önemli maçlar var. Sürprizlere fırsat vermeden maçlarımızı kazanarak devam etmek istiyoruz."

Halil Üner, bu yıl en kuvvetli Türkiye Basketbol Ligi'ni yaşadıklarını vurgulayarak, "Aşağı ve yukarıdaki takımlar birbirlerini yenebilecek durumdalar. Onun için de her an hazır olmak lazım. Maç, maç hazır olmak lazım." ifadelerini kullandı.

"Bence bu yıl milli takım başarılı olacak"

Türk basketbolunu değerlendiren tecrübeli başantrenör, "THY Avrupa Ligi'nde başarılı kulüplerimiz var. Onlar dörtlü finallerde mücadele ettiler. Milli takımımızda iyi bir jenerasyon var. Güncel başarı ve başarısızlıklara bakmamak lazım. O jenerasyonu yukarıya çıkarmak, 'Uzun süre nasıl başarılı tutabiliriz.' onu düşünmek lazım. Bence bu yıl milli takım başarılı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Devşirme sporcularla ilgili düşüncelerini de aktaran Üner, "Global bir spor ve bir dünya varsa, orada devşirmeler oynuyorsa sen de mecburen devşirmeleri oynatacaksın. Onların oynatmadığı zaman şayet devşirme oynatırsan o zaman 'Vay Türk sporcusunu niye oynatmıyoruz?' diyebiliriz. Şartlar neyse ona göre savaşmak gerekiyor. Doğrusu bu." dedi.

"Ankara'da basketbol akademileri kurmayı hedefliyoruz"

Halil Üner, Türk basketbolunun gelişmesi için daha çok oyuncu yetiştirmenin gerektiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Bence daha çok oyuncu üretmek lazım. Mesela Ankara'da yerel yönetimlerle birlikte basketbol akademileri kurmayı hedefliyoruz. Ankaragücü'nü bu işin lokomotifi yapıp Ankara'yı bir basketbol şehri haline getireceğiz. Bir çocuk basketbola başladığı zaman ailesinin bu çocuğun güvencesinden emin olması lazım. Bu çocuk basketbol bıraktığında basketbol antrenörü olur, menajeri olur fark etmez ama bir şekilde oyunun içinde kalmaya devam edecek. Basketbol antrenörü olabilmek için spor yapan basketbolculara lisans hakkında öncelik tanımak lazım. Şu anda yapılan şey yanlış. Sokaktan geçen birisiyle basketbolcu aynı seviyede antrenör lisansı sınavına giriyor. Bunu değiştirmek çok kolay."

Basketbol camiasına sakatlıksız ve başarılı bir yıl dileyen Üner, "Ankaragücü seyircisinin salonumuzu doldurmasını bekliyorum. Bizi desteklesinler ve hep birlikte Süper Lig'e şampiyon olarak çıkalım." ifadelerini kullandı.