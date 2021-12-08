Ankaragücü'nün eski başkanı Cemal Aydın hayatını kaybetti!

MKE Ankaragücü'nde uzun yıllar başkanlık yapan Cemal Aydın geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

"VEFAT HABERİNİ BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENMİŞ BULUNMAKTAYIZ"

Aydın'ın vefatı üzerine Ankaragücü Kulübü başsağlığı mesajı yayımladı. MKE Ankaragücü resmi sosyal medya hesabından Cemal Aydın'ın vefatı üzerine yapılan paylaşımda, "Kulübümüzde uzun yıllar başkanlık yapmış olan Cemal Aydın'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.