Ankaragücü ve Keçiören Belediyesi'nden İş Birliği

MKE Ankaragücü ile Keçiören Belediyesi arasında kulübün marka değerine katkı sağlayacak kapsamlı bir iş birliği hayata geçirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, MKE Ankaragücü Başkanı Gazi Ercüment Tekin ve yönetim kurulu üyeleri, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede mali destek başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliği konuları ele alındı.

Anlaşma kapsamında Keçiören'in işlek noktalarında ve alışveriş merkezlerinde Ankaragücü Store stantları açılacak, Keçiörenli iş insanlarıyla kulübü bir araya getirecek organizasyonlar düzenlenecek ve ilçedeki billboard alanları MKE Ankaragücü'ne destek amacıyla kullanılacak.

Ziyaret sırasında, belediyeden aldığı bir yıllık maaşını MKE Ankaragücü'ne bağışlayacağını açıklayan Özarslan, kulübün Ankara'nın en kıymetli değerlerinden biri olduğunu belirterek, desteğin artarak devam edeceğini dile getirdi.

İş birliğinin bir diğer adımı olarak Keçiören Belediyesi önünde lisanslı ürünlerin satılacağı stantların yanı sıra taraftar etkinlikleri ve çocuklara yönelik sportif aktivitelerin düzenleneceği "Ankaragücü Panayır Alanı" kurulması kararlaştırıldı.

Yapılan iş birliğinin önemine dikkati çeken MKE Ankaragücü Başkanı Gazi Ercüment Tekin, "Keçiören Belediyesi ile yapılan bu anlamlı iş birliği, kulübümüzün geleceği adına önemli bir adımdır. Başkanımızın hem maddi hem manevi destekleri bizleri son derece memnun etmiştir. Camiamız adına kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.