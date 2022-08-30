Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası düzenlendi

30.08.2022 17:06
Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası düzenlendi

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla golf turnuvası düzenlendiTaurus Golf Kulübü tarafından bu yıl 5'incisi organize edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı Turnuvası, Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Cornelia Diamond Golf Sahası'nda 80 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla golf turnuvası düzenlendi

Taurus Golf Kulübü tarafından bu yıl 5'incisi organize edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı Turnuvası, Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Cornelia Diamond Golf Sahası'nda 80 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Gross kategorisinde birinci sırayı alan Şehmuz Işık, en uzun vuruş ödülünün de sahibi oldu.

A kategorisinde Bekir Başak Ünal birinci, Emre Bahtoğlu ikinci, Ayşe Altıntaş üçüncü, B kategorisinde ise Mehmet Metin birinci, Behçet Baki ikinci, Yusuf Alirıza Tulgar üçüncü sırada yer aldı.

Turnuvada deliğe en yakın vuruş ödülünü ise Yavuz Küçük kazandı.

Dereceye girenlere ödülleri, Taurus Golf Kulübü Kaptanı Ali Kızıldağ ve yetkililerce takdim edildi.

YORUMLAR
500
Finike'de kamyonetten çalınan aküler bulundu Finike'de kamyonetten çalınan aküler bulundu Serik'te Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı Serik'te Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
Kaynak: AA

Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:42 Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in düğününde çekilen toplu fotoğrafı küfürle paylaştı
16:27 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etmek birileri için ayıp olabiliyor
15:47 Manchester United, dudak uçuklatan bonservis bedeliyle Antony'i transfer etti
15:44 Mersin'de cenaze töreninde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada toplam 6 kişi yaralandı
15:42 Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in yakalandığı "Brain" operasyonundan yeni ayrıntılar! Özel eşyalarına el konuldu
15:40 CHP lideri Kılıçdaroğlu, gençlere mesaj gönderdi: Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız
15:33 Braga, Serdar Saatçi'nin peşinde! Portekizliler cazip teklif sundu
15:33 TikTok'ta canlı yayın açarak hediye isteyen Mehmet Ali Erbil dilini çıkarıp salladı
15:33 Sadece meyve, sebze ve anne sütü ile beslediği küçük oğlunun ölümüne sebebiyet veren vegan anneye büyük ceza
15:19 Ukrayna hain ilan etmişti! Savaşta Rusların tarafına geçen politikacı ve eşi evinde infaz edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 17:06:28. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement