Gross kategorisinde birinci sırayı alan Şehmuz Işık, en uzun vuruş ödülünün de sahibi oldu.

Kaynak: AA

Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası düzenlendi - Son Dakika

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