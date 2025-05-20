Antalya\'da Sportif Miras Sergisi

Cumhuriyetin 102'nci yılı kapsamında düzenlenen "Anadolu'da Sporun Öyküsü" sergisi Antalya'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce Cumhuriyetin 102'nci yılına özel, "102. Yılda 102 Sergi: Cumhuriyet'in Işığında Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk" süreli sergi projesi kapsamındaki sergi, Antalya Nekropol Müzesi'nde açıldı.

Eski dönemlerden Osmanlı Dönemine kadar Anadolu'da sporun nasıl şekillendiğini anlatan eserlerin yer aldığı sergi, antik olimpiyatlardan güreş meydanlarına, atlı araba yarışlarından cirite uzanan bir öyküyü ve kültürel mirası gözler önüne seriyor.

Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, AA muhabirine tarihi milattan önce 3. ila 4. yüzyıla dayanan ve kazılarında bine yakın mezarın tespit edildiği nekropol alanının, 2023 yılında müze inşa çalışmaları tamamlanarak Türkiye'nin ilk Nekropol Müzesi olarak ziyarete açıldığını söyledi.

Müzenin Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla özel bir sergiye ev sahipliği yaptığını anlatan Demirel, "Bakanlığımızca başlatılan 102. Yılda 102 Sergi: Cumhuriyet'in Işığında Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk" süreli sergi projesi kapsamında Antalya'ya 'Anadolu'da Sporun Öyküsü" teması verildi. Sergimiz antik dönemden Osmanlı'ya kadar sporun insan yaşamındaki yerini ve kültürel bir sürekliliğe dönüşmesini anlatıyor." diye konuştu.

Serginin ziyaretçilerini geçmişten günümüze zamanda yolculuğa çıkardığını dile getiren Demirel, antik dönemlerde yapılan bazı sporların kısmi değişiklerle günümüze geldiğini ve hale sürdüğünün görülebileceğini vurguladı.

Serginin 6 farklı bölümden oluştuğuna dikkati çeken Demirel, şunları kaydetti:

"Sergimizde atletizm, dövüş sporları, atlı sporlar, okçuluk, spor ekipmanları ve gösteri şenlik ödüller başlıkları altında eserler sergileniyor. Sergide Antalya Müzesi ve bölgemizdeki diğer müzelerden, ülkemizdeki 28 farklı müzeden gelen 75 civarında eser sergileniyor. Milattan önce 3. yüzyıldan Osmanlı dönemine kadar gelen, özenle seçilmiş, spor teması olan, nitelikli ve benzersiz eserler yer alıyor. Vitrinler içerisinde sikkeler, sporcular verilen hediyeler ve kupaların yanı sıra bronz heykeller gibi birçok eser bulunuyor."

Demirel, serginin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda açılmasının da ayrıca anlamlı olduğunu belirterek, 10 Kasım'a kadar açık olacak serginin ziyaretçilerini beklediğini sözlerine ekledi.