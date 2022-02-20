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Antalyaspor, 7 haftalık deplasman galibiyeti özlemine son verdi - Son Dakika

Antalyaspor, 7 haftalık deplasman galibiyeti özlemine son verdi

20.02.2022 10:33
Antalyaspor, 7 haftalık deplasman galibiyeti özlemine son verdi

FT Antalyaspor, Süper Lig'de 7 haftalık deplasman galibiyeti özlemine, ÖK Yeni Malatyaspor karşısında aldığı 3 puanla son verdi.

FT Antalyaspor, Süper Lig'de 7 haftalık deplasman galibiyeti özlemine, ÖK Yeni Malatyaspor karşısında aldığı 3 puanla son verdi.

Spor Toto Süper Lig'de 8 haftalık galibiyet hasretine son veren FT Antalyaspor, 7 haftalık deplasman galibiyeti özlemini de dindirdi. Kırmızı-beyazlı ekip 26. haftada deplasmanda karşılaştığı ÖK Yeni Malatyaspor'u, Luiz Adriano ve Fernando Martins'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Puanını 31'e yükselten Antalyaspor, ligde 13. sıraya çıktı.

Güney ekibi, son deplasman galibiyetini 110 gün önce ligin 11. haftasında 2-1'lik skorla GZT Giresunspor karşısında almıştı. Kırmızı beyazlı ekip, Giresunspor maçından sonra oynadığı 7 deplasman maçında 6 yenilgi ile 1 beraberlik elde etti. Bu süreçte Beşiktaş ile deplasmanda berabere kalan FT Antalyaspor, Atakaş Hatayspor'a 3-1, Kayserispor'a 2-0, İH Konyaspor'a 1-0, Galatasaray'a 2-0, Göztepe'ye 4-0 ve Çaykur Rizespor'a 2-1 kaybetmişti. - ANTALYA

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Luiz Adriano, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor, 7 haftalık deplasman galibiyeti özlemine son verdi - Son Dakika Spor


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