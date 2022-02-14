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Antalyaspor, 8 hafta sonra 3 puan hasretine son verdi - Son Dakika

Antalyaspor, 8 hafta sonra 3 puan hasretine son verdi

14.02.2022 09:38
Antalyaspor, 8 hafta sonra 3 puan hasretine son verdi

FT Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek, 8 maçlık 3 puan hasretine son verdi.

FT Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek, 8 maçlık 3 puan hasretine son verdi.

Ligde aldığı kötü sonuçlarla düşme hattına kadar ilerleyen FT Antalyaspor, Fatih Karagümrük karşısına 3 puan parolasıyla çıktı. 8 haftadır 3 puana hasret kalan kırmızı-beyazlılar, rakibini Fernando, Kudriashov ve Mehmedi'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Bu skorla 8 maçlık galibiyet hasretine son veren Antalyaspor, düşme hattından da kurtuldu. 28 puanla 15. sıraya yükselen kırmızı-beyazlılarda yeni transferlerin performansı da göz doldurdu. Bu transferlerden Fernando Martins 1 gol 1 asist, Mehmedi ise 1 golle mücadeleyi tamamladı.

Antalyaspor en son 16. haftada sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etmişti. Ardından oynadığı 8 karşılaşmada kırmızı-beyazlılar 4 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Konyaspor'a 1-0, Galatasaray'a 2-0, Göztepe'ye 4-0, Çaykur Rizespor'a 2-1 kaybeden Akrepler, Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile 1-1, Gaziantep FK ve Beşiktaş ile de 0-0 berabere kaldı.

Güney ekibi ara vermeden 18 Şubat Cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak. - ANTALYA

Antalyaspor, 8 hafta sonra 3 puan hasretine son verdi
Antalyaspor, 8 hafta sonra 3 puan hasretine son verdi
Antalyaspor, 8 hafta sonra 3 puan hasretine son verdi
Antalyaspor, 8 hafta sonra 3 puan hasretine son verdi
Antalyaspor, 8 hafta sonra 3 puan hasretine son verdi

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Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor, 8 hafta sonra 3 puan hasretine son verdi - Son Dakika Spor


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