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Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'den taraftara destek çağrısı - Son Dakika

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'den taraftara destek çağrısı

22.01.2022 22:48
Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'den taraftara destek çağrısı

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın oynanacak Gaziantep FK maçında taraftarlarının desteğini beklediklerini ifade etti.

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın oynanacak Gaziantep FK maçında taraftarlarının desteğini beklediklerini ifade etti.

Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, camianın teveccühüyle 31 Mayıs 2021'den bu yana hayatını en büyük onuru olan Antalyaspor başkanlığı görevini yürüttüğünü hatırlattı.

Bu süre içerisinde her açıklamaya, söyleme "En büyük Antalyaspor" diyerek başladıklarını kaydeden Çetin, "Antalyaspor aşkımız bize büyük bir sorumluluk verdi. ilk günden beri gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık." değerlendirmesinde bulundu. Çetin, kendisinin ve yönetim kurulu üyelerini reklam, şov peşinde olmadığını vurgulayarak, bundan sonra da olmayacağını aktardı.

Kritik bir müsabaka öncesinde bir yöneticinin üzerine takıma ve kulübe zarar getirecek bir gündem oluşturulma çabasını üzülerek izlediğini kaydeden Çetin, şunları kaydetti: :

"Biz yönetim kurulu olarak bir bütünüz ve ayrı ayrı düşünülemeyiz. Başarı hepimizin olduğu gibi hata da hepimizin. Başarıyı da başarısızlığı da bir kişinin üzerine yüklemenin haksızlık olduğu kadar, ben ve diğer yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımı yok saymak, zafiyete uğratmak ve sözü geçmez bir konuma oturtmaktır. Attığımız adımlar gelecekte çok daha güçlü bir takım ve kulüp içindir. Hatalarımız olacaktır Bunları siz birbirinden kıymetli taraftarlarımızın görüş ve önerilerini dikkate alarak elbette gidereceğiz. Bugün takımımızın içinde bulunduğu durum, siz kadar bizleri de hayal kırıklığına uğratmıştır. Üzgün, kızgın, belki de küskün olduğunuzun farkındayız."

Kulübün tarihini değiştiren maçlarda tribün desteğinin ne kadar büyük ve etkili olduğunu bildiklerini belirten Çetin, tribünde olduğu yıllarda taraftarın ne maçlar çevirdiği, ne tarihler yazdığını iyi bildiğini belirtti.

Herkesin kırgınlık, küskünlük ve kişisel hırsları bir kenara bırakarak takımın etrafından kenetlenmesi gerektiğini aktaran Çetin, "Bugün yeni bir başlangıcın ilk günü olsun. Gaziantep FK ile oynayacağımız karşılaşmada 90 dakika boyunca sadece takımımıza destek vermenizi bekliyoruz. Pazar günü saat 16.00'da stadımızda buluşmaya var mısınız?" ifadelerini kullandı.

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Antalyaspor, Aziz Çetin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'den taraftara destek çağrısı - Son Dakika Spor


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