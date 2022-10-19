Antalyaspor Başkanı Çetin: "Beklenen dönüş gerçekleşecek" - Son Dakika
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Antalyaspor Başkanı Çetin: "Beklenen dönüş gerçekleşecek"

19.10.2022 14:59
Antalyaspor Başkanı Çetin: "Beklenen dönüş gerçekleşecek"

Teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen FTA Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, "Bütün şehir önümüzdeki İstanbulspor maçı ile beklenen dönüşün gerçekleşeceğine içtenlikle inanıyor, yönetim olarak teknik heyet ve futbolcularımızın bunu başaracağına inanıyoruz" dedi.

Teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen FTA Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, "Bütün şehir önümüzdeki İstanbulspor maçı ile beklenen dönüşün gerçekleşeceğine içtenlikle inanıyor, yönetim olarak teknik heyet ve futbolcularımızın bunu başaracağına inanıyoruz" dedi.

FTA Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacağı İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi, Başkan Aziz Çetin, Basın Sözcüsü Adnan Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi Levent Ördek ve Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyelerinden Caner Canıtez, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman öncesi kısa bir konuşma yapan Çetin, "Antalyaspor olarak bu şehrin onuru, gururu ve en önemli moral kaynağısınız. Tüm şehir ve futbol kamuoyu gibi, takımımızın bulunduğu yeri sizlerin de kabul etmediğine biz yönetim olarak samimiyetle inanıyoruz. Bütün şehir önümüzdeki İstanbulspor maçı ile beklenen dönüşün gerçekleşeceğine içtenlikle inanıyor. Biz de yönetim olarak teknik heyet ve futbolcularımızın bunu başaracağına inanıyoruz. Burada, yönetimimizin size olan inancını ifade etmeye geldim" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Antalyaspor Başkanı Çetin: 'Beklenen dönüş gerçekleşecek' - Son Dakika

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