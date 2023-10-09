Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel İstifa Edecek - Son Dakika

Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel İstifa Edecek

Son Güncelleme: 09.10.2023 14:44

Antalyaspor'un başkanı Sabri Gülel, Aziz Çetin ve eski yöneticiler ile yaşadığı sorunlar nedeniyle istifa kararı aldığını açıkladı. Gülel, genel kurulda aday olmayacağını belirtti.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un başkanı Sabri Gülel, görevini bırakıyor. Gülel, istifa kararı aldıklarının doğru olduğunu, gidilecek genel kurulda aday olmayacağını dile getirdi.

ESKİ BAŞKAN YÜZÜNDEN İSTİFA KARARI ALDI

Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi ile 9 puan toplayan Antalyaspor'da sular durulmuyor. Kırmızı-beyazlı ekibin başkanı Sabri Gülel, yerine göreve geldiği ve dernek başkanlığı da yapan Aziz Çetin ve eski yöneticiler ile olan sorunlar nedeniyle istifa kararı aldı.

Eski başkan canından bezdirdi! Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel istifa kararı aldı
Sabri Gülel

"DERNEK PAÇAMIZDAN AŞAĞIYA ÇEKİYOR"

Başkan Gülel, Antalyaspor Derneği'nin kendilerini rahat bırakmadığını kaydederek, "İstifa kararı aldığımız doğru. Bugün önce genel kurul kararı alacağız ve akşama doğru da istifamızı sunacağız. Kararımdan dönmem için çok ısrar eden oldu ama ben dönmeyeceğim. Dernek paçamızdan aşağıya çekiyor. Genel kurul kararı aldıktan sonra da aday olmayı düşünmüyorum. Hiç o motivasyonda değilim. Gerçekten çok üzgünüm hem Antalya hem de Antalyaspor için. Antalyaspor bu kadar kendini toplamışken, kendi göbeğini keser hale gelmiş. Umarım bundan sonra hayırlısı olur. Kararımızı da zaten gün içerisinde paylaşarak bir açıklama yapacağız. Hızlıca genel kurula gidilir ve bu ay içerisinde yapılır. Bu seviyeler bizim mücadele edebileceğimiz seviyeler değil" dedi.

Kaynak: DHA

Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel İstifa Edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel İstifa Edecek - Son Dakika
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