Antalyaspor'da kiralık futbolcular dönüyor - Son Dakika
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Antalyaspor'da kiralık futbolcular dönüyor

27.05.2022 11:47
Antalyaspor'da kiralık futbolcular dönüyor

Fraport TAV Antalyaspor'un başka takımlarda kiralık olarak forma giyen futbolcuları Gustavo Blanco Leschuk, Erkan Eyibil, Ersin Zehir ile Mert Yılmaz, kırmızı beyazlıların 1 Temmuz'da başlayacak kampındaki çalışmalara katılacak.

Fraport TAV Antalyaspor'un başka takımlarda kiralık olarak forma giyen futbolcuları Gustavo Blanco Leschuk, Erkan Eyibil, Ersin Zehir ile Mert Yılmaz, kırmızı beyazlıların 1 Temmuz'da başlayacak kampındaki çalışmalara katılacak.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sözleşmesi sona eren ve kiralık olarak oynayan futbolcularla görüşen kırmızı beyazlılar, gelecek sezon takımda yer alacak futbolcuları planlıyor. Yeni sezon hazırlık programını belirleyen Fraport TAV Antalyaspor, 1 Temmuz'da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanacak. Sağlık kontrollerinin ardından kırmızı beyazlılar 3 Temmuz'da Burdur'da kamp çalışmalarına başlayacak. Fraport TAV Antalyaspor ikinci kamp dönemini de Almanya'da geçirmeyi planlıyor.

Fraport TAV Antalyaspor'un Burdur kampına geçen sezon başka takımlarda kiralık olarak forma giyecek futbolcular da katılacak. Sezonu Stutgart 2. takımında geçiren Erkan Eyibil, FC Dordrecht'te oynayan Ersin Zehir, La Liga 2 takımlarından Eibar'da oynayan Gustavo Blanco Leschuk ile Bursaspor'da forma giyen Mert Yılmaz kampa katılacak.Nuri Şahin yönetiminde yeni sezona hazırlanacak kırmızı beyazlılarda, kiralık olarak oynadıkları takımdan dönen futbolcuların performansı değerlendirilecek. Nuri Şahin'in raporuna göre, futbolcuların gelecek sezon takımda yer alması ya da başka takımlara kiralık gönderilmesi değerlendirilecek.

Antalyaspor'da kiralık futbolcular dönüyor
Antalyaspor'da kiralık futbolcular dönüyor
Antalyaspor'da kiralık futbolcular dönüyor
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Kaynak: DHA

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