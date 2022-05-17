Antalyaspor'da savunmacı Naldo'dan 4 gollük katkı - Son Dakika
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Antalyaspor'da savunmacı Naldo'dan 4 gollük katkı

17.05.2022 11:43
Antalyaspor'da savunmacı Naldo'dan 4 gollük katkı

Antalyaspor'un Brezilyalı savunmacısı Naldo, kritik müdahalelerinin yanı sıra attığı gollerle takımına katkısını sürdürdü.

Antalyaspor'un Brezilyalı savunmacısı Naldo, kritik müdahalelerinin yanı sıra attığı gollerle takımına katkısını sürdürdü. Tecrübeli savunmacı takımı adına 4 kafa golüne imza attı.

25 Eylül 2020 tarihinde İspanya'nın Espanyol takımından Antalyaspor'a imza atan Brezilyalı savunmacı Naldo, takımının istikrar abidesi olmaya devam ediyor. 2 sezondur kırmızı-beyazlı takımın savunmasının sigortası olan 34 yaşındaki futbolcu kritik müdahalelerinin yanı sıra attığı kafa golleri ile de öne çıktı.

Bu sezon Naldo, Süper Lig'de geride kalan 37 haftanın 36'sında kadroda yer alırken 29 maçta sahaya ilk 11'de çıktı. 6 maçta sonradan oyuna giren Naldo, bir maçı cezası nedeniyle kaçırırken, herhangi bir sakatlık sorunu yaşamadı.

Özellikle takımının son 15 maçlık yenilmezlik serisinde önemli bir pay sahibi olan Naldo, ağları ise 4 kez havalandırdı. Naldo, Kasımpaşa'ya, Giresunspor'a, Hatayspor'a, son olarak Kasımpaşa'ya kafayla birer gol attı. Tecrübeli savunmacının Galatasaray karşısında da ilk 11'de sahada olması bekleniyor. - ANTALYA

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Antalyaspor, Espanyol, İspanya, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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