Antalyaspor'da yıldız futbolcu Luiz Adriano'ya doğum günü kutlaması - Son Dakika
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Antalyaspor'da yıldız futbolcu Luiz Adriano'ya doğum günü kutlaması

14.04.2022 10:34
Antalyaspor'da yıldız futbolcu Luiz Adriano'ya doğum günü kutlaması

FT Antalyaspor'da yıldız futbolcu Luiz Adriano'nun doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

FT Antalyaspor'da yıldız futbolcu Luiz Adriano'nun doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Antalyaspor, 16 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla devam etti. Antrenman öncesi sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Yeni yaşına giren Luiz Adriano, doğum günü pastasını kesti ve tebrikleri kabul etti.

Devre arasında Brezilya'nın Palmeiras takımın Antalyaspor'a 1.5 yıllığına imza atan Luiz Asriano, gösterdiği performansla bük beğeni topladı. Takımına 9 maçta 3 gol 1 asistlik katkı sağlayan yıldız futbolcu 740 dakika sahada kaldı. Luiz Adriano'nun son maçında Hatayspor karşısında Doğukan Sinik'in pasında ceza alanı içinde tek vuruşla attığı gol büyük beğeni topladı. - ANTALYA

Antalyaspor'da yıldız futbolcu Luiz Adriano'ya doğum günü kutlaması

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Doğum Günü Kutlaması, Luiz Adriano, Antalyaspor, Doğum, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor'da yıldız futbolcu Luiz Adriano'ya doğum günü kutlaması - Son Dakika


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