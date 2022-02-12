Üye Girişi
Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçına hazır - Son Dakika

Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçına hazır

12.02.2022 17:02
Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Fatih Karagümrük mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik çalıştı.

Antalyaspor, ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı süren Harun Alpsoy, Ufuk Akyol ile sarı kart cezalısı Veysel Sarı, Güray Vural ve kaleci Ruud Boffin, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesi, Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçına hazır - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
16:16 Rusya, Karadeniz açıklarında 30'dan fazla savaş gemisiyle tatbikata başlıyor
16:15 Uzun bir aradan sonra Altay Bayındır formasına kavuştu! Fenerbahçe taraftarı sevince boğuldu
16:13 Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'nin sütyensiz pozu olay oldu
16:00 2485'ten geldiğini iddia eden adamdan akıl almaz açıklama: 23 Mart'ı bekleyin, Dünya o gün değişecek
15:58 KDV indirimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan marketlere mesaj: Fiyatları düşürmenizi bekliyoruz
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı, yüzde 1'e indirildi
15:12 Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var
15:08 Gökay Kalaycıoğlu açıkladı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor
15:07 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı için ilk 11'i belli oldu
15:05 16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 17:09:52. #1.13#
SON DAKİKA: Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçına hazır - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement