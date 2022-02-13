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Antalyaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika

Antalyaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

13.02.2022 18:32
Antalyaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a 3-0 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü??????? Volkan Demirel, "Bugün ilk yarıdaki oyunumuz, geldiğimizden bu yana oynadığımız en kötü oyundu.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a 3-0 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü??????? Volkan Demirel, "Bugün ilk yarıdaki oyunumuz, geldiğimizden bu yana oynadığımız en kötü oyundu. Antalyaspor'u tebrik ediyorum." dedi.

Demirel, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, maça iyi başlayamadıklarını söyledi. Duran toplardan goller yediklerine dikkati çeken Demirel, ikinci yarıda kendileri adına işlerin daha da zorlaştığını söyledi.

İkinci yarı yaptıkları değişiklikler ile maçı çevirmeye çalıştıklarını anlatan Demirel, "İlk 20 dakika oyuncu çevirmeye yakındık ama olmadı. Tabii ki bahane üretmek kolay ama hafta içi oynadığımız maçın etkisinin olduğunu düşünüyorum. Bugün ilk yarıdaki oyunumuz geldiğimizden bu yana oynadığımız en kötü oyundu. Antalyaspor'u tebrik ediyorum." dedi.

Demirel, önlerindeki haftalarda bu maçta tespit ettikleri hataları yapmamaya çalışacaklarını kaydetti.

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Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Volkan Demirel, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika Spor


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