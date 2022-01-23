Antalyaspor-Gaziantep FK maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında, sahasında Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un kaleci antrenörü Murat Öztürk, "Böyle kritik zamanlarda bir puanın ne kadar kritik olduğunu tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk'in yerine basın toplantısına katılan Öztürk, ligdeki konumları nedeniyle çok değerli bir maçtan galibiyet alamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmaya çok ciddi hazırlandıklarını ifade eden Öztürk, "Başlama vuruşuyla beraber topa sahip olan taraf bizdik. Top daha çok bizde kaldı. Pozisyon bulmaya başladık. İkinci yarının 60. dakikasından sonra hücum geçişlerinde kaybettiğimiz toplar nedeniyle ciddi pozisyonlar verdik. Bu aslında kazanmayı ne kadar çok isteyen bir oyuncu grubu olduğunu gösteriyor. Böyle kritik zamanlarda bir puanın ne kadar kritik olduğunu tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim." dedi.

Oyuncularının ileriki haftalara yansıyacak oyun anlamında zaman zaman iyi görüntüler verdiğine dikkati çeken Öztürk,"Bu zamanların süresini biraz daha uzatırsak skorda kendiliğinden gelecektir." ifadesini kullandı.