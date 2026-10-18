Antalyaspor Teknik Direktörü Özköylü, İstanbulspor galibiyetini 'çok önemli' buldu - Son Dakika
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Antalyaspor Teknik Direktörü Özköylü, İstanbulspor galibiyetini 'çok önemli' buldu

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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Antalyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Antalyaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek oyuncularını tebrik etti ve eksiklerine rağmen iyi bir maç oynadıklarını söyledi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, İstanbulspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Her maç üstüne koyarak, oyunumuzu değiştirerek ilerliyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Antalyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Hafta içinde sahamızda kaybettiğimiz maçtan sonra özellikle. Tekrar toparlanarak ligin içine girebilmek için de çok önemliydi bu müsabaka. Eksiklerimize rağmen iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Kayserispor maçından sonra bizim için önemli olan birçok oyuncumuzu kaybettik. Bu maçta da kadroya alamadık, hatta sakatlıkları da uzun sürebilir. Tüm bunlara rağmen forma şansı bulan oyuncularımız, sahada ellerinden geleni yapmaya çalıştı. Son 1 haftada oynadığımız 3. maç olmasına rağmen tempomuz gayet iyiydi. Rakibe de istediği pozisyonları vermediğimizi düşünüyorum. Keyifli bir maç oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İstanbulspor'a da başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Her maç üstüne koyarak, oyunumuzu değiştirerek ilerliyoruz"

Oyun olarak gelişmeye devam ettiklerini aktaran deneyimli çalıştırıcı, "Bizim oyun anlayışımız yavaş yavaş takıma sirayet etmeye başladı. Her maç üstüne koyarak, oyunumuzu değiştirerek ilerliyoruz. İlk geldiğimiz dönemdeki maçlarda tam istediğimiz sonuçlar ortaya çıkmasa da, istediğimiz oyunu çocuklar anlamaya başladı. Tabii bir takım eksiklerimiz var. Hala adaptasyon sürecindeyiz. Gelişim içerisindeyiz ve doğru hareket ediyoruz. Bu durum da bizleri sevindiriyor. İnşallah ilerleyen haftalarda çok daha iyi sonuçlar alacağımızı umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Osman ÖzköylüİstanbulsporAntalyasporTrendyolSporSon Dakika

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