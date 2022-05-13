Antalyasporlu yüzücüler dünya sahnesinde - Son Dakika
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Antalyasporlu yüzücüler dünya sahnesinde

13.05.2022 17:36
Antalyasporlu yüzücüler dünya sahnesinde

İtalya'nın Piombino bölgesinde Len European Aquatics tarafından düzenlenen ve çeşitli ülkelerden 98 erkek 51 kadın sporcunun katılımıyla gerçekleşen Açık Su Len Cup 2 ayağında yarışan Türkiye Yüzme Milli Takımı kadrosunda bulunan Antalyaspor'un sporcularından Emir Batur Albayrak ve Sevim...

İtalya'nın Piombino bölgesinde Len European Aquatics tarafından düzenlenen ve çeşitli ülkelerden 98 erkek 51 kadın sporcunun katılımıyla gerçekleşen Açık Su Len Cup 2 ayağında yarışan Türkiye Yüzme Milli Takımı kadrosunda bulunan Antalyaspor'un sporcularından Emir Batur Albayrak ve Sevim Eylül Süpürgeci 10 kilometrelik mesafede elde ettikleri dereceler ile 29 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında Macaristan'da düzenlenecek olan Dünya Büyükler Açık Su Yüzme Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Rekortmen yüzücü Emir Batur Albayrak, 98 erkek sporcu arasından 35. olarak yarışı tamamlarken, Atakan Ercan 59., Poyraz Şan Aşkın 61., Ahmet Efe Söker 64. ve Ahmet Efe Güldağ 67. oldular.

Kadınlar kategorisinde yarışan milli sporcular Sevim Eylül Süpürgeci ve Talya Erdoğan 51 sporcu arasında 25. ve 26. sıraları elde ederek uluslararası arenada ses getiren bir başarıya imza attılar.

Kırmızı beyazlı sporcular ile birlikte milli takım kampında görev alan yüzme takımının baş antrenörü Turgay Demircioğlu, bu zorlu yarışta kazanılan başarıların hem Türkiye Açık Su Yüzmesi hem kulüp hem de şehir adına çok önemli başarılar olduğunu vurgulayarak, uluslararası seviyede başarıların devamlı olması için çalışmalarını gayretle sürdüreceklerinin altını çizdi. - ANTALYA

Antalyasporlu yüzücüler dünya sahnesinde
Antalyasporlu yüzücüler dünya sahnesinde

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Kaynak: İHA

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