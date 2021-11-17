Üye Girişi
ANTGİAD, Genç İş İnsanları Spor Kulübü'nü kurdu - Son Dakika

ANTGİAD, Genç İş İnsanları Spor Kulübü'nü kurdu

17.11.2021 13:12
ANTGİAD, Genç İş İnsanları Spor Kulübü'nü kurdu

Antalya Genç İş İnsanları Derneği ( ANTGİAD ), Arka Spor okulları sahibi ANTGİAD Üyesi Cenk Doğan 'ın destekleriyle Genç İş İnsanları Spor Kulübü'nü kurdu.

Antalya Genç İş İnsanları Derneği ( ANTGİAD ), Arka Spor okulları sahibi ANTGİAD Üyesi Cenk Doğan 'ın destekleriyle Genç İş İnsanları Spor Kulübü'nü kurdu.

Spor kulübünün kurulması ile ilgili düşüncelerini dile getiren ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, Globalleşen dünyada her türlü içeriğe kolayca erişilebildiği bu süreçte gençleri olumsuz etkileyecek alışkanlık ve uğraşıların yerine kendilerini doğru yetiştirecekleri faydalı alışkanlıklara yönlendirilmesi amacıyla, sanatsal, sportif alanlarda proje sürdürdüklerini belirtti. Başkan Sert, "Eğitim ve kendilerini geliştirme adına okuma alışkanlığını teşvik edecek kütüphane projelerimizin ardından farklı branşlarda sportif faaliyetlerde ilgisi ve becerisi olan gençlerimize olanak sağlamak bu hususlarda onlara teşvikler sunabilmek, lisanslandırma ve benzeri gibi işlemlerde kolaylıklar sağlayabilmek amacıyla Genç İş İnsanları Spor Kulübümüzün kurulumunu üyemiz Arka Spor okulları sahibi Cenk Doğan 'ında destekleriyle tamamlamış bulunuyoruz. Kentimize ve ülkemize sportif branşlarda yeni yetenekler kazandırmayı dileriz" dedi.

Dernek çalışmalarına da hızlı bir şekilde devam ettiklerini ifade eden Başkan Osman Sert, Sporu ve sporcuları teşvik eden faaliyetler yürüterek, birlik ve beraberlik anlayışıyla genç arkadaşlarımıza her daim destek olacaklarını, gençlere istihdam sağlamak ve gelişim süreçlerine her alanda katkı koymak için projeler üretmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Genç İş İnsanları Spor Kulübü yönetiminde ANTGİAD Yönetim Kurulu üyeleri Metin Antep ve Ufuk Aydemir yer aldı. - ANTALYA

ANTGİAD, Genç İş İnsanları Spor Kulübü'nü kurdu
ANTGİAD, Genç İş İnsanları Spor Kulübü'nü kurdu

Osman Sert, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor ANTGİAD, Genç İş İnsanları Spor Kulübü'nü kurdu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz 13:06 Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu 12:33 Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Son Dakika! Naci Bostancı'nın ayrılmasının ardından AK Parti Grup Başkanlığı'na 241 oyla İsmet Yılmaz seçildi 12:08 Son Dakika! Naci Bostancı'nın ayrılmasının ardından AK Parti Grup Başkanlığı'na 241 oyla İsmet Yılmaz seçildi
Şenol Güneş'e Hakan Çalhanoğlu'ndan gönderme! Yükselişin sırrını verdi 11:53 Şenol Güneş'e Hakan Çalhanoğlu'ndan gönderme! Yükselişin sırrını verdi 11:51 "Foyası ortaya çıkmak" nereden geliyor? İşte anlamı ve tarihi Cinayetin şüphelisi taranarak öldürülmüş halde bulundu 11:29 Cinayetin şüphelisi taranarak öldürülmüş halde bulundu
Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi 11:20 Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti 11:13 Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti

Son Dakika Haberleri
13:06 Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz
12:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına Sezai Karakoç'un şiiriyle başladı
12:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır
12:33 Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu
12:31 Yalancı'da finalde nefesler tutuldu!
12:08 Son Dakika! Naci Bostancı'nın ayrılmasının ardından AK Parti Grup Başkanlığı'na 241 oyla İsmet Yılmaz seçildi
12:04 Koronavirüs izniyle çıkan hükümlülerle ilgili karar yolda: Az cezası kalan dönmeyecek
11:54 Erkek Severse dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu
11:52 Şenol Güneş'e Hakan Çalhanoğlu'ndan gönderme! Yükselişin sırrını verdi
11:51 New York Times gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM fotoğrafını paylaştı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek         
13:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır         
12:45
Yalancı'da finalde nefesler tutuldu! Yalancı'da finalde nefesler tutuldu!         
12:31
Başak Dizer hamile olduğunu doğruladı Başak Dizer hamile olduğunu doğruladı         
11:54
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı         
11:25
Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın         
11:14
Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var         
10:42
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti         
08:07
"28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin         
07:23
Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri         
07:22
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz         
16:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 13:17:10. #1.13#
SON DAKİKA: ANTGİAD, Genç İş İnsanları Spor Kulübü'nü kurdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement