Antrenör babasının önerisiyle bilek güreşine başlayan sporcu kürsünün zirvesine çıktı - Son Dakika
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Antrenör babasının önerisiyle bilek güreşine başlayan sporcu kürsünün zirvesine çıktı

03.04.2022 10:59
Antrenör babasının önerisiyle bilek güreşine başlayan sporcu kürsünün zirvesine çıktı

Kilis'te yaşayan 15 yaşındaki İsmail Berk Kurt, antrenör babasının izinden giderek 3 yıl önce başladığı bilek güreşinde Türkiye şampiyonu oldu.

Kilis'te yaşayan 15 yaşındaki İsmail Berk Kurt, antrenör babasının izinden giderek 3 yıl önce başladığı bilek güreşinde Türkiye şampiyonu oldu.

21 yıldır bilek güreşi antrenörlüğü yapan babasının teşvikiyle 12 yaşında bilek güreşine başlayan İsmail Berk Kurt, kısa sürede sevdiği bu spor dalında ilerledi.

Eskişehir'de 21-25 Mart'ta düzenlenen 2022 Şener Arslan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sağ ve sol kolda Türkiye şampiyonu olan İsmail Berk, Avrupa ve dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Milli sporcu İsmail Berk Kurt, AA muhabirine, 3 yıl önce bilek güreşi antrenörü babasının tavsiyesiyle bu spora başladığını söyledi.

Bilek güreşiyle uğraşan ağabeyi ve ablasının başarılarının da kendisine ilham kaynağı olduğunu anlatan genç sporcu, salgın sürecini de fırsata çevirerek müsabakalara daha iyi hazırlandığını belirtti.

2022 Şener Arslan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 15 yaş altı gençler kategorisi 70 kiloda sağ ve sol kolda birinci olduğunu vurgulayan İsmail Berk Kurt, bundan sonraki hedefinin dünya şampiyonluğuna ulaşıp Türk bayrağını göndere çektirmek olduğunu ifade etti.

İsmail Berk Kurt, sporun hayatına olumlu katkılar sağladığını dile getirerek, "Spora bakış açım, arkadaş çevrem değişti. İlk başladığımda bilek güreşini kolay bir spor zannederdim. Ama şimdi zor bir spor olduğunu gördüm." diye konuştu.

36 milli sporcu yetiştirdi

Antrenör baba İsmail Kurt, 6 sene 3. Lig'de futbol oynadıktan sonra 2001 yılında bilek güreşiyle tanıştığını, şu ana kadar 36 milli sporcu yetiştirdiğini anlattı.

Milli sporcular içerisinde 2 oğlu ve kızının da olduğunu dile getiren Kurt, yetiştirdiği sporcuların derece elde etmesinin kendisini gururlandırdığını aktardı.

Kurt, şunları kaydetti:

"Bir ebeveyn olarak çocuklarınızın başarılı olması, ülkesini en iyi şekilde temsil etmesi, milli sporcu olması ayrı gurur veriyor. Benden dolayı çocuklarımın 3'ü de bilek güreşine başladı ve başarılı bir şekilde hayatlarına devam etti. Kızım kendi sıkletinde dünyanın en iyi sporcularından biriydi. Oğlum 3 kere Avrupa Şampiyonası'na gitti, orada 4'üncü olabildi. İnşallah küçük oğlum İsmail Berk de dünya şampiyonasına giderek bayrağımızı göndere çektirir. Abisi ve ablasının yapamadığını o, birincilik kürsüsüne çıkarak İstiklal Marşı'mızı okutma amacına ulaşır. Bu da bir baba olarak benim için gurur verici bir duygudur."

Kurt, çocuklarıyla çevresindekilere de örnek olduklarını sözlerine ekledi.

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Milli Sporcu, İsmail Berk, Türkiye, Kilis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antrenör babasının önerisiyle bilek güreşine başlayan sporcu kürsünün zirvesine çıktı - Son Dakika


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