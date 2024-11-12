Aras Kargo, Berre İnce ile yollarını ayırdı

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SULTANLAR Ligi'nde İzmir'i temsil eden Aras Kargo, libero Berre İnce ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler, Berre İnce. Berre İnce ile yollarımız ayrılmıştır. Berre'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Sezon başında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan transfer edilen 20 yaşındaki voleybolcu, orta oyuncu Ceren Karagöl'den sonra takımdan ayrılan ikinci isim oldu.