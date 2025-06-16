TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da alacakları nedeniyle kulübe ihtarname gönderen Arda Gezer'in ödemesi yapılmaması nedeniyle serbest kalma hakkı kazandığı öğrenildi. Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun 2026'da sona erecek sözleşmesini feshetme hakkını elinde bulundurduğu bildirildi.
Altay yönetimi genç futbolcuya yeni sezon öncesi teklif sunarken, Arda'nın takımda kalma ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi. Geçen sezon 2'nci Lig'de 21 maçta forma giyip, 10 kez ilk 11'de şans bulan Arda Gezer, toplam 1006 dakika sahada kalıp skora katkı sağlayamadı. İzmir ekibiyle 1'inci Lig'de 45 müsabakaya çıkan genç oyuncu 1 gol kaydetti.
Son Dakika › Spor › Arda Gezer Altay'da Serbest Kaldı - Son Dakika
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