Arda Güler: Ancelotti ile sorun yok

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında yarın Samsun'da Karadağ'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından Arda Güler, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile arasında hiçbir problem olmadığı söyledi.

Arda Güler, maçın oynayacağı Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Carlo Ancelotti ile arasında sorun bulunmadığını belirtti.

Real Madrid'de daha başarılı olmak isteğini dile getiren Arda, "Bu sene daha da fazla süre alıyorum. Orada daha da fazla başarılı olmak istiyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Orada hiçbir problem yok hocamla aramda. Bazen öyle haberler çıkıyor ama orada hiçbir sıkıntı yok. Tabii ki her maç oynamak isterim, her oyuncu gibi ama dediğim gibi hiçbir problem yok." diye konuştu.

Milli takıma da en iyi şekilde hizmet etmek istediğini anlatan Arda, "Goller, asistler yapmak istiyorum ki ülkemi en iyi şekilde burada da temsil edebileyim. Kerem Aktürkoğlu gittiğinden beri çok iyi çıkış yakaladı. Umarım öyle devam eder. O da bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Ben aynı şekilde, Hakan abi aynı şekilde, Orkun abi aynı şekilde. Avrupa'da oynayan Türk oyuncularımız da inşallah yüksek seviyede oynamaya devam ederiz. Buraya da olumlu yansıyacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Türk futbolcuların çok yetenekli olduğunu vurgulayan Arda, şunları kaydetti:

"Kariyerimi bırakmadan inşallah milli takımında tabii ki kupa kazanmak istiyorum. Çünkü çok iyi bir jenerasyonumuz var, hem de çok iyi bir hocamız var. Burada tabii ki başarılar elde etmeye devam etmek istiyorum. Bazen orta sahada oynuyorum, bazen sağ kenara oynuyorum, bazen forvet oynuyorum. Her mevkinin farklı gereklilikleri var ama hocalarım benden ne isterse o mevkiye göre onları yapmaya çalışıyorum. Yeniden Samsun'da olmak tabii ki de çok özel. Kariyerimin belki de başında en güzel gollerimden, en özel gollerinden birini burada attım. Bu şehir benim için çok şey ifade ediyor. İnşallah yarın da gol atarım. Öncelikli olarak bu maçı kazanmak isteriz."