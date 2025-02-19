Arda Güler'e 3 dünya devi birden talip oldu - Son Dakika
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Spor

Arda Güler'e 3 dünya devi birden talip oldu

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Milli yıldızımız Arda Güler'in Real Madrid'den sezon kiralık olarak ayrılmak isteğini öne süren İspanyol basını, Bayern Münih, Liverpool ve Manchester United'ın Arda'yı kadrosuna katmak istediğini yazdı. 3 dünya devinin de yaz transfer döneminde harekete geçmeye hazır olduğu belirtildi.

19.02.2025 22:08
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Bu sezon teknik direktör Carlo Ancelotti'den istediği seviyede forma süresi bulamayan Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili transfer iddialara bir yenisi daha eklendi.

BAYERN MÜNİH, LİVERPOOL VE MANCHESTER UNİTED TALİP OLDU

Fichajes'in haberine göre, Avrupa'nın önde gelen 3 takımı Arda'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Alman devi Bayern Münih ve İngiliz ekipleri Liverpool ile Manchester United'ın 19 yaşındaki genç yeteneği transfer etmek için yaz aylarında hazır olacağı iddia edildi.

PSG İDDİASI DA VAR

Ayrıca İspanyol basını, geçtiğimiz günlerde Paris Saint-Germain'in de Arda Güler ile ilgilendiğini ve Fransız ekibinin teknik direktörü Luis Enrique'nin, transfer için milli futbolcuyla temasa geçtiğini öne sürmüştü.

KİRALIK GİTMEK İSTİYOR

Öte yandan yine İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre; Arda, takımda aldığı süreden memnun değil. Arda Güler'in 2026'da düzenlenecek Dünya Kupası nedeniyle gelecek yıl daha fazla forma şansı bulmak istediği belirtilmişti. 19 yaşındaki yıldızın, bu nedenle sezon sonunda takımdan kiralık olarak ayrılmak istediği yazılmıştı.

ARDA'NIN SEZON PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 27 maçta 967 dakikada sahada kaldı. 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol attı ve 5 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Arda Güler'in Real Madrid ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Arda Güler\'e 3 dünya devi birden talip oldu

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Son Dakika Spor Arda Güler'e 3 dünya devi birden talip oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Abdul Mecit el sabah:
    Bu dünya devlerinin haberi var mı? Ne yapacaklar ikinci lig oyuncusu Arda’yı? Kenardan top mu toplatacaklar? Sürelli yalan haberler yapıyorsunuz. Arda bu oyunu ve fiziği ile hiç nir Avrupa birinci lig takımında oynayamaz. Kendinizi kandırmayın. 77 13 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    fenerliyim ama şu yalan haberlerini görünce ardadan tiksindim. hergün aynı haber 29 13 Yanıtla
    kamer tekeş:
    Arda'nin suçu ne bidon!! 12 2
  • barış özcan:
    Arda çok büyük yıldız olacak, yeterki onu parlatacak ustaya denk gelirse. Hayırlısı olsun inşallah. Onun yeteneğini es geçen futboldan anlamıyordur veya fanatiklik yapıyordur. 13 24 Yanıtla
    Abdul Mecit el sabah:
    Semin futboldan anlamadığın kesin. sen dışarı çık bak hele kar yağıyor mu? 1 5
  • Eren Türkmen:
    Abi yalana bakarmısın buna kim talip olur 18 10 Yanıtla
  • Rasim b:
    benide barcelona istiyo milan istiyo juve istiyo istiyoda istiyo sayısını unuttum abarta abarta nerelere getirdiniz işi 15 12 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    LİVERPOOL 5 20 Yanıtla
    Abdul Mecit el sabah:
    Liverpool’a ancak top toplayıcı olarak gelir 2 6
  • M T:
    son dakika. comu arda guler mi aldi 19 5 Yanıtla
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