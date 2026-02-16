Arda Güler'e yapılan saygısızlığın arkasından Türk çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Arda Güler'e yapılan saygısızlığın arkasından Türk çıktı

Arda Güler\'e yapılan saygısızlığın arkasından Türk çıktı
16.02.2026 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

X platformunda Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında nefret söylemi içeren paylaşımlar yapan hesabın arkasında bir Türk Barcelona taraftarının olduğu iddia edildi. Bu hesabın, Arda Güler'in performansını sürekli eleştirdiği ve aşağılayıcı ifadeler kullandığı belirtildi. İddia, özellikle Türk futbolseverler arasında büyük şaşkınlık yarattı ve geniş yankı buldu.

X platformunda Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında uzun süredir nefret söylemi içeren, oyuncunun performansını hedef alan ve sistematik biçimde olumsuz algı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yapan hesabın arkasındaki isim gündem oldu.

TÜRK ÇIKTI

İddialara göre, İspanya menşeili gibi görünen ve Arda Güler'i sürekli eleştiren hesabın arkasında fanatik bir Barcelona taraftarı olan Türk bir kullanıcının bulunduğu ortaya çıktı.

Söz konusu hesabın, genç futbolcuya yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığı ve performansını sürekli kötüleyerek hedef gösterdiği belirtilirken, gelişme sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı.

Kısa sürede yayılan iddia, özellikle Türk futbolseverler arasında "inanılmaz ve üzücü" yorumlarına neden oldu. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, sosyal medyadaki tartışmalar büyümeye devam ediyor.

Real Madrid, Arda Güler, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler'e yapılan saygısızlığın arkasından Türk çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mh459267 Mh459267:
    ŞİMDİ TROLLER BU KİŞİNİN GS LI OLDUĞUNU YAZAR 4 14 Yanıtla
    yusuf fetih zozik yusuf fetih zozik:
    ama emin ol öyledir. 5 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa ülkesinden bir ilk Epstein dosyası için özel ekip kuruldu Avrupa ülkesinden bir ilk! Epstein dosyası için özel ekip kuruldu
Putin’i küplere bindiren “kurbağa zehri“ iddiası Jet açıklama geldi Putin'i küplere bindiren "kurbağa zehri" iddiası! Jet açıklama geldi
PTT’den emekliye 14 bin TL nakit destek Geri ödeme yok, işte detaylar PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Sapığa bak sen Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı Sapığa bak sen! Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
Manisa’da 72 yaşındaki eşini bıçakla öldüren 80 yaşındaki zanlı tutuklandı Manisa'da 72 yaşındaki eşini bıçakla öldüren 80 yaşındaki zanlı tutuklandı

11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
09:59
Ölüm böyle geldi Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti
09:41
Mihriban Aliyeva’dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap: Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen
Mihriban Aliyeva'dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap: Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen?
09:38
Araç sahipleri dikkat Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
09:34
Polis sadece ehliyet sormayacak Bunun yapanın cebi fena yanacak
Polis sadece ehliyet sormayacak! Bunun yapanın cebi fena yanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 11:28:57. #7.13#
SON DAKİKA: Arda Güler'e yapılan saygısızlığın arkasından Türk çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.