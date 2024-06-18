2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, turnuvadaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yendi. Arda Güler'in attığı gole ise Arap spikerin tepkisi dikkat çekti.
Dünyanın dört gözle izlediği Avrupa Şampiyonası'na A Milli Takımımız tarihinde ilk kez galibiyetle başlarken, Arda Güler ilk maçta turnuvaya damga vuracağını gösterdi.
Arda Güler, mücadelenin 65. dakikasında topu Gürcistan ağlarına gönderdi. Güler'in şık golü Arap spikeri havalara uçurdu. Arap spiker, gol karşısında "Allah.. Allah.. Allah!" diyerek sevincini gizleyemedi.
Son Dakika › Spor › Arda Güler golü attı, Arap spiker çıldırdı: Allah, Allah, Allah - Son Dakika
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