Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti

Arda Güler\'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
11.02.2026 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında İspanyol basınında dikkat çeken bir haber yayımlandı. Arda'nın son dönemde yaşadığı süre belirsizliği nedeniyle rahatsız olduğu öne sürüldü. İlk 11 başladığı maçlarda 90 dakikayı tamamlayamaması ve sürekli eleştirilerin hedefi olması genç oyuncuyu huzursuz ettiği belirtildi. İspanyol basını, Arda Güler'in süre belirsizliği nedeniyle rahatsızlık yaşadığını ve takım yemeğini erken terk ettiğini yazdı.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında İspanyol basınında dikkat çeken bir haber yayımlandı. Genç oyuncunun son dönemde yaşadığı süre belirsizliği nedeniyle rahatsız olduğu öne sürüldü.

"BELİRSİZLİĞİN ADI ARDA GÜLER"

Elnacional'de yer alan haberde, Arda Güler'in ilk 11 başladığı maçlarda 90 dakikayı tamamlayamamasının oyuncuyu huzursuz ettiği belirtildi. Haberde, genç yıldızın sahadan erken alınmasına zaman zaman mimikleriyle tepki verdiği ifade edildi.

"SOYUNMA ODASINDA YENİ SORUN" İDDİASI

"Arda Güler, Real Madrid soyunma odasında Arbeloa'nın yeni problemi" başlığıyla yayımlanan yazıda, Türk futbolcunun sürekli eleştirilerin hedefi olmaktan mutsuz olduğu ve neden nadiren 90 dakika sahada kaldığını anlamadığı öne sürüldü.

Haberde, Arda'nın Alvaro Arbeloa döneminde ilk 11'de yeniden şans bulmasına rağmen tüm oyunculara eşit davranılmasını istediği aktarıldı. Genç futbolcunun, Jude Bellingham veya Vinícius Junior'dan tepki gelmemesi adına oyundan çıkarılmaktan bıktığı iddia edildi.

TAKIM YEMEĞİ DETAYI

Real Madrid kadrosu bir akşam yemeğinde bir araya geldi. Kulüpteki gergin atmosferin hissedildiği belirtilen haberde, yemekten ilk ayrılan isimlerden birinin Arda Güler olduğu yazıldı. Andriy Lunin, Antonio Rüdiger ve Ferland Mendy'nin de erken ayrılanlar arasında olduğu ifade edildi.

AYRILIK TEHDİDİ İDDİASI

Haberde ayrıca Arda Güler'in memnuniyetsizliğini kulüp başkanı Florentino Pérez'e ilettiği ve haksız şekilde oyundan çıkarılmaya devam etmesi halinde ayrılığı gündemine alabileceği öne sürüldü. Konuya ilişkin Real Madrid cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı.

Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ates null Ates null:
    Yav ne alaka...Süre alamıyo diye sofraya mı küsmüş. 12 1 Yanıtla
  • 12345678 12345678:
    haber yalan olalı doğrudur o da kasinmasin valla dibi görür.madrid onu var etti 0 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boluspor’da 13 günlük Güneş devri kapandı: Yalnızca 3 maç sürdü Boluspor'da 13 günlük Güneş devri kapandı: Yalnızca 3 maç sürdü
Siyasette Mesut Özarslan düğümü: Şamil Tayyar’dan çarpıcı sözler Siyasette Mesut Özarslan düğümü: Şamil Tayyar'dan çarpıcı sözler
ABD Başkan Yardımcısı Vance’den kameralar karşısında Azerbaycan lideri Aliyev’e olay sözler ABD Başkan Yardımcısı Vance'den kameralar karşısında Azerbaycan lideri Aliyev'e olay sözler
Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
TÜVTÜRK’te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı TÜVTÜRK'te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı

17:59
Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı
Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı
17:36
Amasya’daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti
Amasya'daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti
16:57
CHP’li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek’in zor anları
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 18:03:51. #7.11#
SON DAKİKA: Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.