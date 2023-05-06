"Arda Güler'i mi yoksa kendini mi oynatırdın?" sorusuna Arda Turan'dan dikkat çeken yanıt - Son Dakika
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"Arda Güler'i mi yoksa kendini mi oynatırdın?" sorusuna Arda Turan'dan dikkat çeken yanıt

06.05.2023 16:31

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi'nde önemli açıklamalar yaptı. Turan, "Şu an teknik direktör olarak 18 yaşındaki Arda Güler'i mi yoksa 18 yaşındaki Arda Turan'ı mı oynatırdın?" sorusuna, "Arda Güler'i oynatırdım." yanıtını verdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi. Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Turan'ın Arda Güler ile ilgili soruya verdiği cevap gündem oldu.

"ARDA GÜLER'İ OYNATIRIM"

Arda Turan'ın, Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler ile ilgili, "Şu an teknik direktör olarak 18 yaşındaki Arda Güler'i mi yoksa 18 yaşındaki Arda Turan'ı mı oynatırdın?" sorusuna, "Arda Güler'i oynatırdım." cevabını vermesi dikkat çekti.

"SÜPER LİG'E ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Eyüpspor'daki hedefleriyle ilgili açıklama yapan Turan, "Süper Lig'e çıkmak istiyoruz ama maç maç gidiyoruz. Bizim için önemli olan öncelikle Boluspor maçı. Ama oyuncularımdan çok memnunum, çok iyi çalışıyorlar. Şu anda iyi duruma da geldiler. Bay haftası da bize iyi geldi. Önümüzdeki haftalarda istediklerimizi daha iyi ortaya koyacağız. Oynatmak istediğimiz sistem için ister istemez biraz zaman lazım. Aynı zamanda sonucu da almamız lazım." ifadelerini kullandı.

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Arda Turan'dan 'Arda Güler'i mi yoksa kendini mi oynatırdın?' sorusuna bomba cevap Arda Turan'dan 'Arda Güler'i mi yoksa kendini mi oynatırdın?' sorusuna bomba cevap

Arda Turan, Arda Güler, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Arda Güler'i mi yoksa kendini mi oynatırdın?' sorusuna Arda Turan'dan dikkat çeken yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Arda Güler'i mi yoksa kendini mi oynatırdın?" sorusuna Arda Turan'dan dikkat çeken yanıt - Son Dakika
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