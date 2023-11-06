UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Real Madrid, sahasında Braga'yı ağırlayacak. Arda Güler'in de ilk kez eflatun-beyazlıların formasını giyme ihtimali bulnan mücadelede Halil Umut Meler görev alacak.
TFF'den konuya dair yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, İspanya'nın Real Madrid ile Portekiz'in Braga takımları arasında 8 Kasım 2023 Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu müsabakasını yönetecek." denildi.
Açıklamanın devamında, "İspanya'nın Madrid şehrindeki Estadio Santiago Bernabeu Stadyumu'nda saat 23:00'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Massimiliano Irrati VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak görev yapacak." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Halil Umut Meler, Arda Güler ve Serdar Saatçı'nın maçına atandı - Son Dakika