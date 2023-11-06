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Halil Umut Meler, Arda Güler ve Serdar Saatçı'nın maçına atandı - Son Dakika

Halil Umut Meler, Arda Güler ve Serdar Saatçı'nın maçına atandı

Son Güncelleme: 06.11.2023 15:35

Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ile Braga arasında oynanacak maçta düdük çalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Real Madrid, sahasında Braga'yı ağırlayacak. Arda Güler'in de ilk kez eflatun-beyazlıların formasını giyme ihtimali bulnan mücadelede Halil Umut Meler görev alacak.

ÇARŞAMBA GÜNÜ OYNANACAK

TFF'den konuya dair yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, İspanya'nın Real Madrid ile Portekiz'in Braga takımları arasında 8 Kasım 2023 Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu müsabakasını yönetecek." denildi.

Arda Güler ve Serdar Saatçı'nın maçında Halil Umut Meler düdük çalacak

VAR HAKEMİ İTALYAN

Açıklamanın devamında, "İspanya'nın Madrid şehrindeki Estadio Santiago Bernabeu Stadyumu'nda saat 23:00'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Massimiliano Irrati VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak görev yapacak." ifadeleri kullanıldı.

Arda Güler ve Serdar Saatçı'nın maçında Halil Umut Meler düdük çalacak
Halil Umut Meler

Halil Umut Meler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Halil Umut Meler, Arda Güler ve Serdar Saatçı'nın maçına atandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halil Umut Meler, Arda Güler ve Serdar Saatçı'nın maçına atandı - Son Dakika
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