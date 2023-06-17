Arda Güler'in tercihi Sevilla

Transfer sezonunun en gözde isimlerinden olan Arda Güler için dünya devleri sıraya girdi. PSG'den Dortmund'a kadar bir çok takımın peşinde olduğu genç yıldızın gönlünde yatan takım ortaya çıktı.

ARDA GÜLER'İN ÖNCELİĞİ SEVILLA

Ajansspor'da yer alan habere göre, Arda Güler, Fenerbahçe'den ayrılması halinde yeni rotasının Sevilla olmasını istiyor. Genç yıldız, daha büyük takımlara gitmesi ve Avrupa'da futbolunu daha çok geliştirmek için İspanyol ekibini bir basamak olarak kullanacak.

BENFICA'DA SEÇENEKLER ARASINDA

Sevilla'nın olmaması durumunda ise 18 yaşındaki futbolcunun bir diğer önceliği Benfica. Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıkan Arda Güler, bu karşılaşmalarda 9 gol atarken 12 asist yapma başarısı gösterdi.