Arda Güler tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Arda Güler tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı

Arda Güler tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı
29.01.2026 08:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Benfica, Real Madrid'i 90+8'de kalecisinin attığı golle 4-2 yenerek play-off'a yükselirken, Arda Güler'in oyundan çıkarken verdiği tepki maçın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, sahasında Real Madrid'i 4-2 mağlup etti. Mücadelenin 90+8. dakikasında Benfica kalecisi Trubin'in attığı gol, karşılaşmaya damga vurdu.

PLAY-OFF BİLETİ AVERAJLA GELDİ

Bu sonuçla puanını 9'a yükselten Benfica, uzatma dakikalarında gelen golün ardından averajla 24. sıraya yükseldi ve play-off biletini aldı. Real Madrid ise son saniyelerde yediği gol sonrası ilk 8'in dışında kaldı.

ARDA GÜLER'İN TEPKİSİ GÜNDEM OLDU

Karşılaşmaya damga vuran bir diğer an ise milli futbolcu Arda Güler'in oyundan alınırken verdiği tepki oldu. Arda'nın kenara gelirken, "Neden her zaman ben çıkıyorum, yeter artık" şeklinde serzenişte bulunduğu görüldü. Bu anlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Real Madrid, Arda Güler, Benfica, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Behzat Behzat:
    ülkeye dönüşün yakındır kral. 18 25 Yanıtla
  • Fenerli Biri Fenerli Biri:
    Çocuk haklı sahada o kadar çöp varken onu çıkarıyorlar sürekli 32 5 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    sana her zaman kapımız açık kral, Fenerli 8 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler 3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler
Kaan’ın hayatı bir günde altüst oldu Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum Kaan'ın hayatı bir günde altüst oldu! Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi Eksperde dünyası başına yıkıldı Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi! Eksperde dünyası başına yıkıldı
Galatasaray mucize olmazsa turlayacak Galatasaray mucize olmazsa turlayacak

09:37
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nden çuval çuval para kazandı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden çuval çuval para kazandı
09:16
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
08:43
Yavaş, “Suyu kesilen var mı“ diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi
Yavaş, "Suyu kesilen var mı?" diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi
08:42
Marketlerdeki gazlı içeceklere idrar karıştırdı Savunması pes dedirtti
Marketlerdeki gazlı içeceklere idrar karıştırdı! Savunması pes dedirtti
08:35
Tepki yağıyor Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
08:04
Güllü’nün kızını yakacak itiraf İşte Tuğyan’ın eski nişanlısının ifadesi
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 10:11:18. #7.11#
SON DAKİKA: Arda Güler tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.