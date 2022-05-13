Arda Kardeşler, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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Arda Kardeşler, PFDK'ya sevk edildi

13.05.2022 20:22
Arda Kardeşler, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, hakem Arda Kardeşler'i Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergilemesi suretiyle 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, hakem Arda Kardeşler'i Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergilemesi suretiyle 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

Hukuk Müşavirliği'nce alınan karar şöyle:

"Süper Lig Hakemi ARDA KARDEŞLER'in 08.05.2022 tarihinde oynanan Beşiktaş A.Ş.-Fenerbahçe A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakası öncesi futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 40. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Arda Kardeşler, Futbol, Hukuk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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