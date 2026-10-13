Arda Turan, A Milli Takım iddialarına rağmen Shakhtar\'daki sözüne bağlı kaldı

SHAKHTAR Donestk Teknik Direktörü Arda Turan, "Milli takımın daha önce her branşında oynamış biri olarak bununla duyduğum onuru yaşadığım hissiyatları anlatmam mümkün değil" dedi.

Shakhtar Donestk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci haftasında AEK ile karşılaşacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrılması ismi görev için geçen Turan, "Bir insan için ne kadar büyük bir onur olduğunu anlatamam. Milli takımın daha önce her branşında oynamış biri olarak bununla duyduğum onuru yaşadığım hissiyatları anlatmam mümkün değil ve başka bir şey de uzun zaman sonra ismimin üstünde insanların birleştiğini görmek gerçekten heyecan verici. Neler hissettiğimi anlatamam" ifadelerini kullandı.

'ÜLKENİZİN BAYRAĞINI FARKLI COĞRAFYALARDA DALGALANDIRIP ÜLKENİZİ TEMSİL EDEBİLİRSİNİZ'

Gösterilen teveccüh için teşekkür eden genç teknik adam, "Bunu tüm kalbimde söylüyorum ülkemi, bayrağımı ne kadar sevdiğimi ama aynı zaman bazen ülkemize yardım etmek, ülkemiz için çalışmak, ülkemizin bayrağını göğsümüzde taşımaktan daha farklı yollarla olabilir. Bazen de ülkenizin bayrağını farklı coğrafyalarda dalgalandırıp ülkenizi temsil edebilirsiniz. Ülkemdeki bu teveccüh için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ama belki de ben genç bir teknik direktör olarak daha çok sahada kalıp, bu genç yaşımda daha fazla kendimi geliştirip ülkemin bayrağını olmayan yerlerde daha iyi devam ettirebilirim. Yıllar önce Fatih Terim'in; Fiorentina'ya, Milan'a götürdüğü bayrağı tarihte ilk defa Avrupa'da şampiyon olmuş Türk hoca olarak elime aldığımı düşünüyorum. Bu temsil görevini böyle yapmanın ülkemiz adına daha kıymetli ve daha faydalı olacağını düşünüyorum" sözlerini kullandı.

'SHAKHTAR DONESTK'IN HAYALLERİNE SADAKATLE BAĞLIYIM'

Kontratı bulunduğu Ukrayna ekibine ve oyuncularına karşı üzerindeki sorumluluk hissiyatı hakkında Arda Turan, "Öteki tarafa gelirsek de buradaki insanlara kontratım süresince verdiğim bir söz var. Hayallerini paylaştığım çocuklar var. Her şeyini veren kulüp başkanımız ve yönetimi var. Oyuncularıma lig maçımızdan önce şöyle bir şey demiştim, 'AEK'yı asla düşünmemelisiniz, tek tek gitmeliyiz çünkü kazanma için buna ihtiyacımız var' derken şimdi eğer kendimle ilgili bir gündemi oyuncularımın önüne koyarsam, onların yaşadığı bu heyecana ve umuda haksızlık edeceğimi düşünüyorum. O yüzden durumun net anlaşılabilmesi açısından bunu söylüyorum" dedi.

'ÜLKEMİ VE BAYRAĞIMI ÇOK SEVİYORUM AMA BAZEN TEMSİL ETMEK FARKLI ŞEKİLLERDE OLABİLİR'

İkna edilmek istiyormuş gibi bir durumun olmadığını ve bu yönde çıkan haberlerin kendisini üzdüğünü söyleyen Arda Turan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemi ve bayrağımı çok seviyorum ama bazen temsil etmek farklı şekillerde olabilir. Başka yerlerde temsil edebilirim. Bütün bu konulardaki üzüldüğüm şeylerden biri ikna edilmek isteniyormuşum gibi. Bu ülkenin vatandaşı olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak böyle bir ikna durumu yok. Gerçekten çok rahatsız ediyor. Daha önce yapılan teklifler de alakalı böyle bir şey hissetmedim hiçbir zaman. Bunlar insanın hayal edeceği tekliflerdendir ama bazen hayaller insanın kendisinden daha iyi bilir zamanlamayı. O yüzden tamamıyla kontratımın süresince Sayın Rinat Akhmetov'a, Shakhtar'ın hayallerine ve en çok da söz verdiğim oyunculara sadakatle bağlıyım."