Arda Turan, Arda Güler'e övgüler yağdırdı - Son Dakika
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Arda Turan, Arda Güler'e övgüler yağdırdı

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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Real Madrid forması giyen Arda Güler hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Genç futbolcuya "Çok özel bir yetenek" olarak nitelendiren Turan, Güler'in kendisini geçeceğine inandığını belirtti.

22.11.2024 11:20
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Süper Lig'de Eyüpspor ile 22 puan toplayan ve 4. sırada yer alan teknik direktör Arda Turan, kariyerinde ilham aldığı isimleri açıkladı. İspanyol AS Gazetesi'ne özel bir röportaj veren genç teknik adam, hem Eyüpspor dönemi hem de geleceği hakkında konuştu.

Eyüpspor hakkında da konuşan Turan, "Ortaya çıkardığımız hikayeden memnunuz. Her maç gelişiyor, öğreniyor ve keyif alıyoruz. Kazansak da kaybetsek de ders çıkarmaya çalışıyoruz. İlk sezonumuzda Süper Lig'e yükseldik. Olağanüstü bir sezondu. Çok özel bir hikayeydi" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÖZEL BİR YETENEK"

Turan son olarak Real Madrid forması giyen Arda Güler'den de övgüyle bahsetti. Kariyerini Real Madrid'de sürdüren milli futbolcu Arda Güler hakkında Turan, "Çok özel bir yetenek. Kendine özgü beceriler var. Beni geçeceğine eminim. Önünde uzun yıllar var. Adaptasyon dönemini tamamladığında çok daha büyük başarıla imza atacağına inanıyorum" dedi.

Arda Turan, Arda Güler\'e övgüler yağdırdı

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Son Dakika Spor Arda Turan, Arda Güler'e övgüler yağdırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Bayram ÖZSOY:
    senin ne kariyerin varda Arda Guler ile kıyas yapıyorsun sahte kabadayı. 0 3 Yanıtla
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