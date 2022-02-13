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Arda Turan ve Emre Kılınç takımla birlikte çalıştı - Son Dakika

Arda Turan ve Emre Kılınç takımla birlikte çalıştı

13.02.2022 14:39
Arda Turan ve Emre Kılınç takımla birlikte çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla başlarken, sakatlıkları düzelen Arda Turan ve Emre Kılınç takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla başlarken, sakatlıkları düzelen Arda Turan ve Emre Kılınç takımla birlikte çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda Kayserispor karşısında ilk 11 başlayanlar salonda yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular, salondaki programın sonrasında sahada top kapma ve pas çalışması yaptı. Ardından fiziki koordinasyon ve şut çalışması gerçekleştirildi. Antrenman dar alanda yüksek tempolu çift kaleyle tamamlandı.

Öte yandan sakatlıkları düzelen Arda Turan ve Emre Kılınç antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Pazartesi günü izin yapacak olan Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına salı sabah yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Arda Turan ve Emre Kılınç takımla birlikte çalıştı
Arda Turan ve Emre Kılınç takımla birlikte çalıştı
Arda Turan ve Emre Kılınç takımla birlikte çalıştı
Arda Turan ve Emre Kılınç takımla birlikte çalıştı
Arda Turan ve Emre Kılınç takımla birlikte çalıştı
Arda Turan ve Emre Kılınç takımla birlikte çalıştı
Arda Turan ve Emre Kılınç takımla birlikte çalıştı

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Emre Kılınç, Galatasaray, Arda Turan, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Arda Turan ve Emre Kılınç takımla birlikte çalıştı - Son Dakika Spor


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