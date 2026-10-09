Arda Turan\'ın Shakhtar Donetsk\'inden üst üste dördüncü galibiyet

Ukrayna Premier Lig'in 8. haftasında Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Veres Rivne ile karşı karşıya geldi. Üstün bir oyun sergileyen Shakhtar, sahadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrılarak ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

3 GOLLE GELEN GALİBİYET

Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip, 33. dakikada Pedrinho'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Veres Rivne'de Rostislav Baran'ın 37. dakikada kırmızı kart görmesiyle oyunun kontrolünü tamamen eline alan Shakhtar Donetsk, soyunma odasına tek farklı üstünlükle girdi. İkinci yarıda da baskısını sürdüren Arda Turan'ın öğrencileri, 58. dakikada Mikola Matviyenko ile farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 71. dakikada ilk golün sahibi Pedrinho'dan geldi.

ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ GALİBİYET VE LİDERLİK

Bu sonuçla birlikte üst üste dördüncü galibiyetini alan Shakhtar Donetsk, 21 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Veres Rivne ise 9 puanda kaldı.